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Kızılay, 100 bin Arakanlı için konut yapacak

"Bangladeş hükümetiyle anlaştık"

18 Eylül 2017 10:55

Myanmar'dan  kaçan Arakanlı Müslümanlar için Türk Kızılayı 24 bin aile kapasiteli 100 bin kişilik kamp kuruyor. Barınma merkezinde cami, okul ve sağlık ocağı da bulunacak.

Sabah'ın haberi aynen şöyle:

Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren Arakanlıların insanlık dramına çözüm bulmak için bölgeye gelen Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin 1 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı Cox's Bazar'da 24 bin aile için barınma merkezi inşa edeceğini açıkladı. Çelik konstrüksiyon ve 2+1 olarak tasarlanan evlerde mutfak ve banyo da olacak. Yeni barınma merkezinde cami, okul, sağlık ocağı bulunacak.

 

Proje hakkındaki detayları açıklayan Kınık "Bangladeş Kızılayı ve hükümeti ile temas kurarak eğer bize bir alan gösterirlerse bu alanda yaşayan bütün insanların sorumluluklarını karşılayabileceğimizi ve onlara çok boyutlu hizmetler sunabileceğimizi söyledik. Uzun görüşmelerin ardından yaptığımız anlaşma çerçevesinde Arakanlı mülteciler ilk kez kalıcı bir barınma merkezine kavuşmuş olacak. Bangladeş hükümetinin tahsis ettiği bölgeye Türkiye 24 bin yarı kalıcı konut yapacak" dedi.

Kınık, "Cox's Bazar'da eskiden gelenler ile birlikte yaklaşık 1 milyon Arakanlı yaşıyor. Burada kalıcı yapılaşma iznini ilk kez Türkiye aldı. Biz Bangladeş hükümetine Arakanlılar Myanmar'a dönerse Bangladeş'te yardıma muhtaç insanların da konaklayabileceği bir yer yapmayı taahhüt ettik. Onlar da bunu kabul etti. Kampların içindeki bütün hizmetleri STK'lara bölüştüreceğiz. Bu barınma merkezinin içinde su kuyuları, sağlık ocağı, okul ve cami de yapacağız. Biz yapacağımız korunaklı bölge ile en azından ilk etapta 100 bin Arakanlının daha insani şartlarda yaşamasını sağlayacağız. Bu proje ile dünyaya örnek olacağız" ifadelerini kullandı.

Sayı 500 bine yaklaştı

Myanmar'ın Arakan bölgesinde yapılan zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanları'nın sayısı her geçen gün artıyor. Rohingyalar, teknelerle ve uzun yürüyüşlerin ardından Bangladeş'e gelmeye devam ediyor. Her gün binlerce kişi yürüyerek ya da teknelerle sınırı geçiyor. 25 Ağustos'tan sonra Myanmar- Bangladeş'e geçen Arakanlılar'ın sayısı 500 bin sınırına ulaştı. Zor şartlar altında geçen uzun bir yolcuğun ardından mülteci kamplarına ulaşan Arakanlılar'ı buralarda başka sorunlar bekliyor. Arakanlılar kamplarda açlık ve içme suyu sıkıntısı çekiyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan rapora göre 2018 itibariyle 25 Ağustos'tan sonra Myanmar'dan kaçan Müslüman sayısının 1.1 milyona ulaşmasından ve kaçanların 600 bininin çocuk olmasından endişe ediliyor.

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