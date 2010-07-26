Kızıl Kmer işkencesine 30 yıl

T24- Kamboçya'da, Kızıl Kmerler rejimi döneminde işkence yapılan Tuol Sleng cezaevinin müdürü 'Douch' lakaplı Kaing Guek Eav, 30 yıl hapse mahkum edildi.



BM’nin desteklediği Phnom Penh’deki mahkemeden yapılan açıklamada, Kaing Guek Eav’a insanlığa karşı suç işlemekten 30 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.



Douch’un önce 35 yıla çarptırıldığı, ancak 10 mayıs 1999 -13 temmuz 2007 arasındaki tutukluluğunda yasalara aykırı olarak geçirdiği tutukluluk dönemi göz önüne alınarak, cezasında beş yıllık indirime gidildiği kaydedildi.



Söz konusu cezaevinde 1975 ile 1979 arasında 15 bin kadar kişi işkence görüşmüş ve ardından öldürülmüştü.