ABD’nin özel uzay-havacılık şirketi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Mars’a insan gönderme planlarının detayları konusunda, 500 bin dolarlık bilet fiyatını ödeyen gönüllülerle Kızıl Gezegen’de 80 bin nüfuslu bir koloni kurmak istediğini söyledi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, NASA’yla ortak projeler yapan SpaceX’in başkanı Musk, Dünya’dan Mars’a insan taşıyacak uzay araçları ve roketler geliştirerek, Kızıl Gezegen’de büyük bir koloni kurmak istediğini açıkladı.

Planları çizilen projeyede, ilk etapta Mars'a 10 kişilik bir ekibin gönderileceği ve yolculuklar için sıvı oksijen ve metan kullanan roketler kullanılacağı belirtildi.

Londra’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kraliyet Havacılık Topluluğu konferansında konuşan Musk, “Mars’ta kendi kendisine yeten bir medeniyet başlatabiliriz. Bu medeniyet zamanla çok büyük bir boyuta ulaşabilir” dedi.

Musk, Mars planında ilk aşamada Dünya ile Mars arasında mekik dokuyacak uzay araçları kullanılmasını düşünmediğini belirtti.

Space.com’a konuşan Musk, “Eğer gidip gelecek uzay aracı kullanacaksak, çok fazlasına ihtiyacımız olur. Dünya ve Mars’ın yörüngesi aynı düzlemde olmadığı için çok güçlü bir itici güce ihtiyaç duyarız” dedi.

'Dragon uzay aracı kullanılmayacak'

Musk, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) astronot taşıması için geliştirilen ve şu an kargo görevlerinde kullanılan Dragon uzay aracının, Kızıl Gezegen’e yapılacak yolculuklar için kullanılmayacağını ifade etti.

Musk, insan taşıması için kullanılacak aracın Mars Koloni Taşıyıcısı veya Büyük Kargo Taşıyıcısı (MCT) olarak adlandırılan dev bir yeniden kullanılabilir roket olabileceğini söyledi.

'500 bin dolar fazla değil'

Musk, Kızıl Gezegen’de yaşamak isteyenler için belirlenen 500 bin dolarlık bilet fiyatının çok fazla olmadığını ifade ederek, “Bilet fiyatı, gelişmiş ülkelerdeki birçok insana, özellikle 40’lı yaşlarında olanlara böyle bir yolculuk yapma imkanı vermeli” dedi.

Musk, proje gerçekleştirildiğinde Dünya nüfusunun 8 milyar olacağını, Mars’ta ise yaklaşık 100 bin kişinin yaşayabileceğini belirtti.

Proje için özel sektörün devletten yardım alması gerektiğini de ifade eden Musk, projenin 36 milyar dolarlık bir fatura çıkaracağını ve bu rakamın, ABD’nin GSYİH’nın yüzde 0.25’ine denk geldiğini söyledi.

Musk, ‘80 bin koloni insanı, bilet için 500 bin dolar öderse, Mars projesi için 40 milyar elde edeceklerini’ belirtti. Bu paranın bir kısmının, koloninin kurulması için harcanacağını ve zamanla Mars’a düzenli yolculuklar başlayınca yolculuk maliyeti de azalacağını kaydetti.



Dev Mars roketi



Mars planında insanları taşımak için en gereken roket, bugün Dragon uzay aracını ateşlemek için kullanılan SpaceX üretimi Falcon 9’un çok daha gelişmişi olacak.

Henüz taşıma yükü planlandığı kadar yüksek olan bir roket üretmeye hazır olmadıklarını belirten Musk, bu konudaki planların gelecek yıl açıklanacağını ifade etti.

Geliştirilemesi düşünülen roket ise iniş takımları bulunan Grasshoper. Prototipi iki kısa test uçuşu yapan roket, 21 Eylül’deki ilk denemede 6 metre yükseldi. 1 Kasım’da yapılan ikinci testte ise roket 5.4 metre yükseldi. Denemelerde elde edilmek istenen irtifa ise 30 metre.

Musk, gelecek aylarda daha iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade ederken, 1-2 yıl içinde Dünya’nın yörüngesinde görev gerçekleştirerek geri dönen Grasshoper’lar geliştirmeyi istediklerini söyledi. Musk, istedikleri yeni Falcon 9 roketinin 5-6 yıl içinde hazır olmasını planladıklarını dile getirdi.