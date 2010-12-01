-KIZIL CÜCE YILDIZLAR BİLİNENDEN DAHA FAZLA WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - Astronomlar, kızıl cüce yıldızların bilinenden çok fazla olduğunu, toplam yıldızların yüzde 80'ini oluşturuyor olabileceğini düşünüyor. Evrendeki yıldız sayısının da, daha önce sanılandan üç kat fazla olabileceğini ortaya çıkaran bir araştırma, eliptik galaksilerden gelen ışınlar incelenerek yapıldı. Bu araştırma sonucunda, galaksilerin küçük, soğuk yıldızlar olan kızıl cücelerle dolu olduğunu gösterdi. Araştırmayı yapan ekibin başkanı, ABD'nin Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, ''bu yıldızların çevresinde dönen, muhtemelen trilyonlarca dünya var. İnsanların bu tip yıldızlarla ilgilenmesinin nedenlerinden biri de bu'' dedi. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada ayrıca, galaksilerde, şimdiye kadar düşünülenden daha fazla karanlık madde olduğu da anlaşıldı. Galaksilerin merkezinde, büyük miktarlarda, görülemeyen madde olduğunun zaten bilindiğini ifade eden Dokkum, ''şimdiye kadar bilmediğimiz şey ise bunun, hakkında fazla bir şey bilmediğimiz karanlık madde mi, yoksa yıldız kitleleri mi olduğuydu'' dedi. Araştırmaya katılan, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Charlie Conroy da, ''bugüne kadar diğer galaksilerin de bizim Samanyolu galaksimize benzediğini düşünürdük, fakat yeni çalışma, diğer galaksilerde farklı koşulların olabileceğini gösterdi. Dolayısıyla galaksi oluşumu ve evrimine ilişkin görüşlerimiz bu yeni keşiften büyük ölçüde etkilenecek'' dedi.