Kızıl casus Chapman'ın sırları

T24- BBC, kızıl saçlı Rus casus Anna Chapman'ın kameralardan uzak tuttuğu sırlarını ele aldı.









Moskova'da bir gökdelenin 35'inci katı. İçerisi duman dolu.

Aniden yüksek topukların parke zemindeki sesini duydum. Kızıl saçlı Anna Chapman, çarpıcı mavi elbisesiyle dumanın içinde ilerliyordu.

Ancak binayı tahliye etmek gibi bir telaşı yoktu. Zira duman bir makina tarafından onu daha çekici kılmak için pompalanıyordu.

Rusya'nın en göz alıcı gizli ajanı, haftalık TV şovunun çekimi için burada. Kamareya bakarak metni okuyor. Hafif bir eğlence programı değil bu.

"Neden bazı insanlar ölümün pençesine düşüyor da diğerleri kurtuluyor"

Kes.

"Her yıl 1 milyon Rus ölüyor. 40 bini trafik kazalarında."

Kes.

"Bu kadın Mısır'dan sakat döndü. Bir köpek balığı kolunu kopardı"

Kes.

Anna Chapman'ın programının adı "Dünyanın Sırları".

Rus kanalı Ren TV'de yayımlanan programda, Chapman her hafta gezegenin sırlarını "açıklıyor".

Arada, "Bu program herkese hitap ediyor" diyor; "Herkes gizemi sever".

Ama kendi sırlarını çok konuşma taraftarı değil. Gerçekten casusluk yapıp yapmadığını soruyorum.

Soğuk bir şekilde "Bunu ne doğrularım ne de yalanlarım." diyor.



Milletvekili adayı olacak mı?





Ama Amerikaların bu konuda şüphesi yoktu. Sekiz ay önce casus oldukları şüphesiyle ABD'den sınır dışı edilen 10 Rus'tan biriydi.



Viyana Havaalanı'nda, Rusya'nın Batı adına casusluk yaptığını söylediği dört kişiyle takas edildiler.

Bu Soğuk Savaş döneminden sonra yapılan en büyük casus takasıydı.

Chapman ve birlikte sınırdışı edildiği arkadaşları, Rusya'da dönüşlerinde Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'den madalya, Başbakan Vladimir Putin'den de bol bol övgü aldılar.

Birçok gizli ajan deşifre olup sınır dışı edilince ülkelerinde gözden uzak bir yaşam tercih eder. Ama Chapman öyle yapmadı.

Rusya'ya döndükten beri manşetlerden inmedi.

Henüz ajan olduğunu doğrulatamasam da, Chapman bir erkek dergisine elinde silahıyla erotik pozlar veren ilk Rus "casusu" oldu.

Modelliğinin yanı sıra, bir bankada yatırım danışmanlığı, bir hayır kurumu gönüllüsü ve hızlı internet kampanyası sorumlusu oldu.

Putin'in partisinin gençlik kollarında başkanlıklardan birine seçildi.

Sonbaharda yapılacak seçimlerde milletvekili aday olacağı yolunda söylentiler çıktı. Chapman'a bunun doğru olup olmadığını soruyorum.

"Size sadece şunu söyleyebilirim. Başka insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Hepsi bu" diyor.

Bu da kameralardan uzak tuttuğu sırlarından biri.



Üç boyutlu hayaller





Anna Chapman gazetecilerle nadiren konuşuyor. Gerçi geçen Aralık'ta bir Rus kanalı, 'Yılın Kadını' seçtiği Chapman'a tam bir saat ayırdı.

"İşte Hayatınız"ı andıran programda Chapman'ın geçmişi gözler önüne serildi. Stüdyoya gelenler arasında Chapman'ın okul yıllarındaki sevgilisi de vardı. Yegor bir demet çiçek verdiği Chapman'ın yanağına öpücük kondurunca büyük bir alkış koptu.

Stüdyoda bir kişi yoktu; Anna Chapman'ın İngiltere'de evlendiği Alex Chapman. Dört yıl sonra boşanmışlardı.

Anna şimdi kendi programını yapıyor. Televizyon dünyası için yeni planları var.

"Rusya'da bir üç boyutlu prodüksiyon şirketi kuracağım" diyor; "Kış Olimpiyatları gibi izleyebileceğimiz birçok etkinlik var. Yakında pilot projeyi başlatacağım."

Yaklaşık bir saatlik çekimden sonra Anna Chapman yorgun düşüyor.

Yönetmene birşeyler yemek istediğini söylüyor.

Gizem kadını Chapman'ın da bir insan olduğunu anlıyorsunuz.

Etkileyeci, TV'deki yeteneklerini geliştirmeye hevesli, güleç bir kadın.

Ama çelik gibi bir tarafı da var. Asla gardını düşürmüyor.

Ve sırlarını kolay kolay ele vermeyecek gibi görünüyor.