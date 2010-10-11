-KIZIL ÇAMURDAN ÖLÜMLER ARTIYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 11.10.2010 - Macaristan'ın Ajka şehrinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında pazartesi günü meydana gelen çevre felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Macaristan Afet Dairesi Sözcüsü Tibor Dobson, bir haftadan bu yana aranan yaşlı bir kadının cesedinin Devecser köyü yakınlarında bulunduğunu, böylece kazada ölenlerin sayısının 8'e çıktığını söyledi. Bu arada, Avrupa Birliği tarafından kaza bölgesine gönderilen 5 bilim adamının incelemelere başladığı açıklandı. Fabrikanın 10 numaralı deposunda bulunan 1 milyon metreküp kimyasal zehirli kızıl çamurun depolandığı kuzey duvarındaki 25 metrelik yarığın her geçen dakika ilerlediği, bu duvarın arkasına 600 metre uzunluğunda yeni bir setin yapımının devam ettiği de bildirildi. Yeni setin bu gece bitirileceğini açıklayan Macar yetkililer, önlem olarak Kolontar köyünün tamamen, Devecser köyünün ise kısmen boşaltıldığını açıkladı.