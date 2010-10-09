-KIZIL ÇAMUR TEHLİKESİ SÜRÜYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 09.10.2010 - Macaristan'ın Ajka şehrinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasındaki kaza sonucu çevreye yayılan kimyasal zehirli kızıl çamurun yol açtığı tehlikenin devam ettiği açıklandı. Macaristan Afet Dairesi Sözcüsü Tibor Dobson, alüminyum fabrikasında kimyasal zehirli kızıl çamurun bulunduğu 10 nolu deponun hasar gördüğünü, kızıl çamurun yeniden çevreye yayılabileceğini açıkladı. Dobson, tehlikeye karşı fabrikaya en yakın yerleşim birimi olan Kolontar köyünün tamamen boşaltıldığını, 10 nolu deponun kontrollerinin helikopter ile yapıldığını söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Savunma Bakanı Csaba Hende ve İçişleri Bakanı Sandor Pinter olay yerine gelerek incelemelerde bulunuyor. Macaristan'ın Ajka şehrinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında 4 gün önce meydana gelen kazada fabrikadaki iki setin yıkılmasıyla yaklaşık 1 milyon metreküp kimyasal zehirli kızıl çamur etrafa yayılmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi yaralanmıştı.