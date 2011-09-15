-Kızıl çamur için rekor ceza BUDAPEŞTE (A.A) - 15.09.2011 - Macaristan'da geçen yıl zehirli kızıl çamur kazasının yaşandığı, 9 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin de ağır yaralanmasına neden olan alüminyum fabrikasına Macaristan Kalkındırma Bakanlığı tarafından rekor para cezası kesildi. Macaristan Kalkındırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, alüminyum fabrikasının sahibi olan MAL şirketine, fabrikanın zehirli atıklarını kurallara uygun depolamadığı ve çevreye verdiği zarardan dolayı 140 milyar forint (500 milyon avro) para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bin kişinin çalıştığı MAL şirketinin bu para cezası karşısında iflas etmesi durumunda şirketin üretimine devam edebilmesi için devletin eline geçmesine sıcak bakıldığı açıklanırken, şirkete kesilen rekor para cezası hayretle karşılandı. Geçen yıl fabrikanın zehirli kızıl çamur atıklarının saklandığı alandaki duvarların yıkılması nedeni ile tam bir çevre felaketine neden olan kazada 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.