'Kızıl ajan' Maxim'e soyundu

T24- Amerika'da yakalanıp ülkesine gönderilen 'Kızıl ajan' lakaplı Rus Anna Chapman, Rus Maxim dergisine soyundu. Yeni görevi, siyah iç çamaşırlarıyla fantezileri ele geçirmek!



'Kızıl ajan' Anna Chapman, Rus Maxim dergisine soyundu - Foto Galeri





Geçen haziran ayında ABD’de tutuklanan ve soğuk savaş döneminden bu yana en büyük casusluk skandalına imza atan 10 Rus casusun en çok konuşulanı oydu. 28 yaşındaki Anna Chapman, şimdi de Maxim dergisinin Rusya edisyonuna verdiği seksi pozlarla gündemde.



Siyah iç çamaşırları ve eldivenlerle poz veren Chapman, imajına uygun olarak elinde bir de silah tutuyor. Genç kadın önceki gün de diğer casuslarla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in elinden liyakat nişanı alan en genç insan oldu. Skandalın patlak vermesiyle dünya çapında üne kavuşan Chapman geçen hafta bir Rus bankasına danışman olarak atanmış, uzay mekiği fırlatılışı sırasında da Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünde hazır bulunmuştu.



Casusluk skandalının patlak verdiği günlerde, eski eşi İngiliz Alex Chapman, Rus casusun üstsüz fotoğraflarını İngiliz basınına satmış, Chapman’a olan ilgi doruğa çıkmıştı. ‘Herobuilders’ adlı web sitesi de Chapman’ın oyuncak bebeklerini yapmıştı. Kızıl ajanın öyküsünü satması yasaklandığı halde, anılarını anlatacağı bir kitap yazacağı da söylentiler arasında.



