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Kızı ve torununa kızdı, 89 yaşında bir kez daha evlendi

89 yaşındaki Hasan Demircan, kendisini huzurevine yatırdığını iddia ettiği kızına kızarak evlendi

15 Temmuz 2017 15:44

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde maddi anlaşmazlıklar nedeniyle kızı ve torununa sinirlenen 89 yaşındaki Hasan Demircan, kendisinden 36 yaş küçük Fatma Darıca ile dünyaevine girdi.

Vize İlçesi’ne bağlı Çakıllı Beldesi Belediyesi eski başkanı Hasan Demircan, maddi anlaşmazlıklar yaşadığı ve kendisini huzurevine yatırdıklarını iddia ettiği kızı ve torununa kızarak 53 yaşındaki Fatma Darıca’yla düğün yaparak evlendi.

Hasan Demircan, "Kızım ve torunum beni ’akli dengesi yoktur’ diye mahkemeye verdi. 3 kere adli tıbba gönderdi, 9 ay mahkemelerde süründüm. Bir ay Kırklareli huzurevinde kaldım. Eşimin tarlasını kızım ve torunum sattı. Bana en son hakaret etmeye başladılar. Ben de evlenmek zorunda kaldım. Fatma hanım evlenmemizi teklif etti. Ben de kabul ettim, bu şekilde evlendik. Tüm malımı eşime devredeceğim. Onlara hiçbir şey vermeyeceğim" dedi. Hasan Demircan ve Fatma Darıca çiftçi, düğünde eğlenerek, tebrikleri kabul etti.

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89 yaşındaevlendiHasan DemircanTekirdağ

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