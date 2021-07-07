Kızı ve 2 torununu öldürüp, kendisini vurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı 23 yaşındaki Meryem Aksak torunları 1 yaşındaki Merve Aksak ve 2 yaşındaki Ömer İsmail Aksak'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan Aydın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Öznur Aydın,

ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor. (DHA)