Kızı tweet attı, 22 yıllık müezzin meslekten uzaklaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir’de 22 yıllık müezzin Sadettin E., isimsiz bir ihbar ve kızının paylaştığı suç unsuru taşımayan tweetler gerekçe gösterilerek meslekten uzaklaştırıldı.

Sadettin E, mesajları kızlarının atmış olabileceğini söyledi, müfettişler inandırıcı bulmadı. Ancak E.E. (15), babasının mağduriyetinden kendini sorumlu tutarak intihara kalkıştı, genç kız son anda kurtarıldı.

Zaman'da yer alan habere göre, Diyanet'e, İzmir’in Ödemiş ilçesinde görevli müezzin Sadettin E. hakkında isim ve tarih bulunmayan bir dilekçe ve Emre E. ismine kayıtlı e-posta yoluyla yapılan iki şikayet geldi. Teşkilat bunları işleme alarak soruşturma başlattı. Müfettiş, Ödemiş İlçe Nüfus Müdürlüğü ile yazışma yaparak ihbarcılara ulaşmaya çalıştı ancak bulunamadı. Şikayetlerin hayalî şahıslarca yapıldığı ortaya çıkmasına rağmen devam ettirilen soruşturmada, şikayet edilen müezzinin görev yerine geliş-gidiş saatlerinden yaptığı sohbetlere, günlük yaşamından sosyal paylaşım sitelerinde yazdıklarına kadar bütün hayatı izlendi.İmamın camide siyasi mesajlar verdiği iddiasını araştıran müfettişler cemaat, din görevlileri ve bir sendikanın şube başkanını tanık olarak dinledi. İfade verenler, Sadettin E.'nin siyasi içerikli konuşmasına şahit olmadıklarını söyledi. Müfettiş de müezzin E.'nin siyasi içerikli konuşma yaptığı iddiasını sabit görmedi. Ancak müezzin, Twitter'da yazdıkları ve retweetleri gerekçe gösterilerek, AKP hükümeti aleyhinde yorumlar yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi. İhraç kararı, Miraç Kandili'nden bir gün önce, Ödemiş İlçe Müftülüğü tarafından tebliğ edildi.



Babasının Twitter hesabında mesajlar yazan 15 yaşındaki kızı E.E,. yaşanan mağduriyetlerden kendisini sorumlu tutarak, aralık ayında hap içerek hayatına son vermek istedi. Genç kız son anda kurtarıldı. Müfettişe ifade veren Sadettin E., "Bana gösterdiğiniz bu paylaşımları, dershaneye giden kızlarım tweet atmış olabilir. Bunları ben atmadım." dedi. Müfettiş ise bunu inandırıcı bulmadı. Müezzin Sadettin E.'nin kızlarının kullandığı adreste çok az sayıda tweet bulunuyor. Bunların da büyük bölümünü gazete ve internet haberlerinin retweetleri oluşturuyor. İhraca gerekçe yapılan tweetler ise şöyle: 'Dersanemi istiyorum', 'Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar da nankör yapmasın', 'Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var', 'Bu memlekette kurban bağışlayan fişleniyor da deveyi hamuduyla götürenler ne olacak peki?', 'Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur', '60: darbe 70: darbe 80: darbe 98: darbe borunu da al git. Hazır ol değil rahat ol. TÜRKİYE de AKParti Var Erdoğan var.'

Diyanet, sahte ihbarlarla hayatları karartıyor



Diyanet'te imam ve müezzinleri meslekten atmak için sahte ihbarlar yöntem olarak kullanılıyor ve bu şekilde hayatlar karartılıyor. Bunun örnekleri geçen yıl İzmir'de, iki hafta önce de Manisa'da yaşanmıştı. Diyanet kadrosunda 33 yıl görev yapan vaiz N.İ. hakkında telefonla ihbar yapıldı. Geçen yıl İzmir'de yaşanan olayda ihbarcılar bulunmuş, ancak hiçbirinin N.İ.'yi suçladıkları konuşmalara şahit olmadığı ortaya çıkmıştı. Takip silsilesinde, bir kişi iddiaları eşinden duyduğunu, eşi ise komşusundan işittiğini söylemişti. İhracı istenen N.İ., daha fazla dayanamayarak emekli olmuştu.



Manisa'nın Soma ilçesinde ise bir imam ve iki müezzin ihraç edilmiş, 8 din görevlisi de başka illere sürülmüştü. Soma'da yaklaşık bir yıl önce birisi sendika temsilcisi iki kişinin iftirasıyla, 12 din görevlisi hakkında açılan soruşturmada Diyanet müfettişi, imam ve müezzinlerin cemaatinde olmayan, hiç tanımadığı ve görmediği kişileri, şahit olarak dinledi. Hakkında soruşturma başlatılan din görevlilerinin görev yaptığı caminin cemaati ise iddiaların asılsız olduğunu anlatmak için müfettişlere ifade vermek istedi. Ancak kabul edilmedi. Cami cemaatinden 100'den fazla kişinin, imamlar lehine topladığı imzalar soruşturma dosyasına bile konulmadı. Yıllarını Diyanet teşkilatına vermiş imam O.S. ve müezzin H.İ.A. hayatlarında hiç gitmedikleri bir köyde siyaset yaptıkları iddiasıyla 13 Mayıs 2015'te meslekten ihraç edildi. İki ay önce emekliliğe ayrılan müezzin S.T. de aynı akıbete uğradı.