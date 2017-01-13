Kızı tepki gösterdi, dizinin Michael Jackson bölümü yayından kalktı

İngiliz yayın şirketi Sky, Michael Jackson'ın kızının tepkileri üzerine, efsanevi popçuyu Joseph Fiennes'in canlandırdığı Urban Myths (Şehir Efsaneleri) adlı komedi dizisinin ilk bölümünü yayınlanmayacağını açıkladı.

İlk bölümde İngiliz aktör Joseph Fiennes'in Michael Jackson'ı canlandırdığı dizide babasına saygısızlık edildiğini düşünen Paris Jackson'ın şikayetleri üzerine, Sky diziyi yayın akışından kaldırdı.

Sky, Jackson'ın kızı Paris'in "gücendiğini" söylemesi üzerine açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şirket, "kimseyi gücendirmek istemediklerini" belirtti.

Yayınlanmayacak bölümde Jackson, 11 Eylül saldırılarından sonra Elizabeth Taylor ile birlikte New York'tan Los Angeles'a arabayla yolculuk ediyor.

Jackson'ın kızı Paris, paylaşılan fragmandan sonra Twitter üzerinden babasının canlandırılma şeklinin "midesini bulandırdığını" söyledi.

Paris, "Yalnızca babamı değil, vaftiz annemi (Elizabeth Taylor) de bilerek aşağılamaları beni öfkelendiriyor. Saygı nerede? Onlar büyük bir miras yaratabilmek için canlarını dişlerine takıp çalıştılar. Utanç verici bir tasvir" dedi.

20 binden fazla imza toplanan bir kampanyayla da dizi protesto edildi.

Kampanyada özellikle Jackson'ı siyah bir aktörün canlandırmaması eleştirildi.