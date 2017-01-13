T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kızı tepki gösterdi, dizinin Michael Jackson bölümü yayından kalktı

İngiliz yayın şirketi Sky, Michael Jackson'ın kızının tepkileri üzerine, efsanevi popçuyu Joseph Fiennes'in canlandırdığı Urban Myths (Şehir Efsaneleri) adlı komedi dizisinin ilk bölümünün yayınlanmayacağını açıkladı.

13 Ocak 2017 18:45

İngiliz yayın şirketi Sky, Michael Jackson'ın kızının tepkileri üzerine, efsanevi popçuyu Joseph Fiennes'in canlandırdığı Urban Myths (Şehir Efsaneleri) adlı komedi dizisinin ilk bölümünü yayınlanmayacağını açıkladı.

İlk bölümde İngiliz aktör Joseph Fiennes'in Michael Jackson'ı canlandırdığı dizide babasına saygısızlık edildiğini düşünen Paris Jackson'ın şikayetleri üzerine, Sky diziyi yayın akışından kaldırdı.

Sky, Jackson'ın kızı Paris'in "gücendiğini" söylemesi üzerine açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şirket, "kimseyi gücendirmek istemediklerini" belirtti.

Yayınlanmayacak bölümde Jackson, 11 Eylül saldırılarından sonra Elizabeth Taylor ile birlikte New York'tan Los Angeles'a arabayla yolculuk ediyor.

Jackson'ın kızı Paris, paylaşılan fragmandan sonra Twitter üzerinden babasının canlandırılma şeklinin "midesini bulandırdığını" söyledi.

Paris, "Yalnızca babamı değil, vaftiz annemi (Elizabeth Taylor) de bilerek aşağılamaları beni öfkelendiriyor. Saygı nerede? Onlar büyük bir miras yaratabilmek için canlarını dişlerine takıp çalıştılar. Utanç verici bir tasvir" dedi.

20 binden fazla imza toplanan bir kampanyayla da dizi protesto edildi.

Kampanyada özellikle Jackson'ı siyah bir aktörün canlandırmaması eleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sky Michael JacksonJoseph FiennesUrban MythsEfsaneleri)Joseph Fiennes Michael JacksonParis JacksonSkyJacksonParisEylülElizabeth TaylorNew York Los AngelesTwitterTaylor)SaygıOnlarUtanç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24