Kızı mülakatta elenen savcı babanın isyanı: Hepinizin Allah belanızı versin!

Cumhuriyet Savcısı Menderes Arıcan, Adalet Bakanlığı’nın “Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı” sınavını 90 puanla kazanan kızının mülakatta elenmesi üzerine yargı mensuplarının resmi sitesi adalet.org’ta bir yazı kaleme aldı. Savcı Arıcan, “‘Hepinizin Allah belasını versin’ diyorum. Daha fazlasını, bu kararda emeği geçenleri Ankara’da odalarında tek tek ziyaret ettiğimde söyleyeceğim. Yüzüme ve gözlerimin içine bakarak, yazılı sınavda 90 küsur puan almış bir çocuğun hangi gerekçe ile hakkının yendiğini bana izah etmelerini isteyeceğim. Geliyorum. Bekleyin beni” dedi.

OdaTV'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın “Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı” sınavının ardından, mülakat sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Yazılı sınavda derece yapan adayların mülakatta elenmesi hakim ve savcıların tepkisini çekti.

“Ankara’ya gidip kapı kapı dolaş”

Cumhuriyet Savcısı Menderes Arıcan’ın kızı hakim ve savcılık sınavına girenler arasındaydı. Yazılı sınavda 90 puan alıp 9 bin kişide 71’inci olan Savcı Arıcan’ın kızı, bu başarısına karşılık mülakat sınavında elendi. Kızının mülakat sınavında elenmesine tepki gösteren Savcı Arıcan, yargı mensuplarının resmi sitesi adalet.org’ta bir yazı kaleme aldı. Meslektaşları tarafından “Ankara'ya kadar gidip, kapı kapı dolaşıp birilerine arzı endam etmem gerektiği” uyarısı yapıldığını anlatan Savcı Arıcan, “Ben işte, bu insanların bu kadar vicdansız olamayacaklarını, kul hakkının ne olduğunu en az bizim kadar bilebilecek insanlar olduğunu beyan etmiş ve aksi davranışta bulunabileceklerini hiç ihtimal vermemiştim” dedi.

Kızının mülakatta elenmesine şaşırmadığını ifade eden Savcı Arıcan, “Ben sadece şimdilik, hakkaniyet duygunuz nedeniyle ‘hepinizin Allah belasını versin’ diyorum. Daha fazlasını, bu kararda emeği geçenleri Ankara’da odalarında tek tek ziyaret ettiğimde söyleyeceğim. Yüzüme ve gözlerimin içine bakarak, yazılı sınavda 90 kusur puan almış bir çocuğun hangi gerekçe ile hakkının yendiğini bana izah etmelerini isteyeceğim. Geliyorum. Bekleyin beni” açıklamasında bulundu.

Yargıçlar Sendikası’ndan da tepki

Yargıçlar Sendikası İstanbul Temsilcisi Hakim Nuh Hüseyin Köse ise “Türkiye muhalefeti 'HSYK’nın yapısı nasıl olsun?' diye fantezi yapadursun, yargıçlık sınavlarında politikacı pusulaları konuşuyor. Türkiye'de yargının kirlenmesi, yargıçlık sınavlarında torpil aranmasıyla başlar. Bu ülkenin en büyük hastalığı kayırmacılıktır” eleştirisinde bulundu.

“Yargıçlık sınavında özel hayatın gizliliğini ihlal eden ne var ki?”

2007 yılında YARSAV’ın dava açtığını ve sınav yönetmeliğinin Danıştay tarafından iptal edildiğini vurgulayan Hakim Köse, “Danıştay dedi ki; ses ve görüntü kaydı yapılsın, itiraz olduğunda denetleme yapılsın. Ancak Anayasa çiğnenerek ve yasaya hüküm eklenerek, ‘hakimlik savcılık sınavlarında ses ve görüntü kaydı yapılmaz’ dediler. Yasanın gerekçesi ise özel hayatın gizliliği. Yargıçlık sınavında özel hayatın gizliliğini ihlal eden ne var ki?” diye sordu.

İşte Savcı Menderes Arıcan’ın o yazısı:

“Adli Yargı Hakim ve Savcı sınava giren kızımın, sınavdan 90 kusur puan aldığını ve 9000 aday arasından yazılı sınavı ilk 71. sırada kazandığını daha önce buradan paylaşmıştım. Daha sonra yapılan mülakat sınavının da oldukça başarılı geçtiğini kızım bize sınav sonucunda anlatmıştı. Bu nedenle sınav sonucundan oldukça da umutluydu.

Bu gün sınav sonucunu açıklamışlar. Kızım başarısız bulunmuş. Şaşırdım mı derseniz? Hayır şaşırmadım. Birileri bana mülakat sınavı öncesinde, Ankara'ya kadar gidip, kapı kapı dolaşıp birilerine arzı endam etmem gerektiğini, aksi takdirde çocuğun ne kadar başarılı olursa olsun bu sınavda başarısız gösterirler demişti. Ben ise, bu insanların bu kadar vicdansız olamayacaklarını, kul hakkının ne olduğunu en az bizim kadar bilebilecek insanlar olduğunu beyan etmiş ve aksi davranışta bulunabileceklerini hiç ihtimal vermemiştim.

İşin doğrusu hakikaten kul hakkı konusunda hepsinin duyarlı olabileceğini, sabahlara kadar sınava hazırlık yapan ve göz nuru döken bir insanın hakkının yenilebileceğini düşünmemiştim. Ben sadece şimdilik, hakkaniyet duygunuz nedeniyle ‘hepinizin Allah belasını versin’ diyorum. Daha fazlasını, bu kararda emeği geçenleri Ankara’da odalarında tek tek ziyaret ettiğimde söyleyeceğim. Yüzüme ve gözlerimin içine bakarak, yazılı sınavda 90 kusur puan almış bir çocuğun hangi gerekçe ile hakkının yendiğini bana izah etmelerini isteyeceğim. Geliyorum. Bekleyin beni.”