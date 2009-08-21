Kızı gözlerinin önünde öldü

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde, demiryolunda oynayan 1.5 yaşındaki Arzu Yılmaz trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Pamukova İlçesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada ise tren kazasında ise evlerinin önündeki demiryoluna çıkan 1.5 yaşındaki Arzu Yılmaz, annesi Hatice Yılmaz'ın gözleri önünde Eskişehir yönüne giden Mustafa Bekir Aktaş ve Mehmet Salih yönetimindeki 11016 sefer sayılı Eskişehir Ekspres treninin çarpması sonucu ağır yaralandı. Minik Arzu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza sonrasında polis tarafından ifadesi alınan 11016 sayılı trenin makinisti Mustafa Bekir Aktaş, “Görüş alanıma girdiğinde küçük çocuğu tren yolunda gördüm. Yapacak bir şey yoktu” dedi.

Kızının gözleri önünde trenin altında kalarak öldüğünü gören 28 yaşındaki Hatice Yılmaz sinir krizleri geçirdi. Genç annenin demiryolunun yanında bulunan evlerin bahçesinde bulamayınca, ararken demiryolu üzerinde kızını gördüğü ancak kurtaramadığı belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul- Eskişehir demiryolu bir süre ulaşıma kapandı.