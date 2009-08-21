T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kızı gözlerinin önünde öldü

Sakarya'da demiryolunda oynayan 1.5 yaşındaki Arzu Yılmaz trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

21 Ağustos 2009 03:00

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde, demiryolunda oynayan 1.5 yaşındaki Arzu Yılmaz trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Pamukova İlçesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada ise tren kazasında ise evlerinin önündeki demiryoluna çıkan 1.5 yaşındaki Arzu Yılmaz, annesi Hatice Yılmaz'ın gözleri önünde Eskişehir yönüne giden Mustafa Bekir Aktaş ve Mehmet Salih yönetimindeki 11016 sefer sayılı Eskişehir Ekspres treninin çarpması sonucu ağır yaralandı. Minik Arzu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında polis tarafından ifadesi alınan 11016 sayılı trenin makinisti Mustafa Bekir Aktaş, “Görüş alanıma girdiğinde küçük çocuğu tren yolunda gördüm. Yapacak bir şey yoktu” dedi.
Kızının gözleri önünde trenin altında kalarak öldüğünü gören 28 yaşındaki Hatice Yılmaz sinir krizleri geçirdi. Genç annenin demiryolunun yanında bulunan evlerin bahçesinde bulamayınca, ararken demiryolu üzerinde kızını gördüğü ancak kurtaramadığı belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul- Eskişehir demiryolu bir süre ulaşıma kapandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24