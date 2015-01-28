Kızı Elif'in ölümüne sebep olmakla suçlanan anne, kızak kiralayan şirketi suçladı

Uludağ’da kızak kazasında ölen 7 yaşındaki Elif Uymuşlar’ın "uyarılara uymamak, yasak alanda kaymakla" suçlanan annesi Ceyda Uymuşlar, “Biz oteller bölgesinde kaymak istedik ama ‘Bizim bölgemiz burası. Burada kayacaksınız’ dediler. Pistte ne file ne de uyarı levhası vardı” diye konuştu.

Uludağ’da pazar günkü kızak kazasında 7 yaşındaki Elif Uymuşlar hayatını kaybetti. Bursa Savcılığı’nın açtığı soruşturmada ifade veren kızağı kiralayan şirket yetkilileri, anne Ceyda Uymuşlar’ın uyarılara uymadığını, yasak alanda kaydığını iddia etti. Bursa Valiliği’nin ise dün Elif öldükten sonra kaza bölgesinde aldığı önlemler dikkat çekti. Kızak pistine uyarı levhaları yerleştiren yetkililer, kazanın olduğu yere de file gerdi. Küçük kızını kaybeden anne Ceyda Uymuşlar ise kazayı Vatan'dan Emre Eser'e şöyle anlattı:

‘Bizim bölgemiz burası!’

“Okullar tatil olunca kızlar karne hediyesi Uludağ’a gitmek istedi. Ben PTT’de çalışıyorum ve izin aldım. Ancak kimya öğretmeni eşim izin alamadı. Bunun üzerine ben de kızlarla Yalova’da yaşayan anneme gittim. Daha sonra da günü birlik kızlarla Uludağ’a çıktık. O gün saat 15 gibi kızak kiralamaya karar verdik. Kızak kiralayan yetkili benden 20 TL ve kimlik istedi. Ben de ödemeyi yaptıktan sonra memuriyet kartımı verdim ve otel bölgesinde kaymak istediğimi söyledim. Bana ‘O bölgede kaymak yasak, bu alan bizim bölgemiz burada kaymak zorundasınız’ deyince başka seçeneğimiz kalmadı.”

‘Tümsekte duramadık’

Acılı anne “Daha sonra kızağın ipinden tutarak kızlarla birlikte 50 metre yukarıya çıktık ve aşağıya doğru kaydık” dedi, ekledi: “Yanımızda başka kayanlar da vardı. Kayanlar pistin ucundaki tümseğin önünde yavaşlıyordu. Onun arkası ise beyazlıktı. Ben tümseğin arkasında dere olduğunu bilmiyordum. Tümseğe geldiğimizde duramadım. O hızla tümseğin üstünden fırladık ve 3-4 metre aşağıdaki dere yatağına düştük. Düştüğümüz yerde kaya parçaları vardı. Sonra çığlık atarak yardım istedim. Bizim yardımımıza orada kayanlar koştu. Sonra da hastaneye geldik.”

‘Ceza ve tazminat davası açacağız’

Ailenin avukatı Fatih Çınar, olayla ilgili bazı iddiaların doğru olmadığını söyledi: “Kızak kiralayan firma yetkilileri ‘Yanlış yerde kaydı, biz uyardık’ diyor. Ancak annenin anlatımları bu iddiayı yalanlıyor. Kazadan sonra orada kayanların yardıma koşması da bunun en önemli kanıtı. Anne ile babanın ayrı olduğu iddiası da doğru değil. Sömestr tatilinde çocuklar karne hediyesi istiyor. PTT’de memur olan anne, çocuklarını önce Yalova’da yaşayan anneanneye götürüyor. Oradan da günü birlik Uludağ’a gidiyorlar. Annenin kızının üstüne düşmesi sonucu ‘Küçük Elif’in kaburgası kırıldı’ deniliyor. Oysa ikisi ayrı yere savruluyor. Annenin kaburgalarının kırık, ayağının çatlak olması bunun kanıtı.”

Aile para peşinde değil

Fatih Çınar en kısa sürede hukuki süreci başlatacaklarını söyledi: “Kaza ile ilgili hem ceza hem de tazminat davası açacağız. Ailenin olayla ilgili maddi beklentisi yok. Ancak kızak alanı olarak ayrılan yerde önlemlerin alınmamış olması vahim bir durum. Başka ailelerin başına benzer olaylar gelmemesi ve caydırıcı olması için bütün hukuki haklarımızı kullanacağız.”