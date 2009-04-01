T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kızartma makinesi 100 yaşında

General Elektric’te çalışan teknisyen Frank Shailor’un patentini aldığı ekmek kızartma makinesi 100. yaşını kutluyor.

01 Nisan 2009 03:00

General Elektric’te çalışan teknisyen Frank Shailor’un patentini aldığı ekmek kızartma makinesi 100. yaşını kutluyor.

Ekmek kızartma makinesi 100. yaşını kutluyor. Makinenin patentini, 100 yıl önce General Electric’te çalışan teknisyen Frank Shailor almıştı.

Dilimlenmiş ekmek piyasaya çıkmadan 20 yıl önce geliştirilen D-12 kızartma makinesi, okyanusu geçip Avrupa’da kullanılmaya başlamadan önce ABD’de bir milyon satmıştı.
Daily Telegraph’ın haberine göre, ilk kızartma makinesinin elektrikli tellerinin üzerinde bir kaplama bulunmuyordu ve kullanıcı makinedeki ekmeği eliyle yerleştirip çevirmek zorundaydı.
Daha sonra 1919’da Charles Strite fırlatıcı yayları ve zamanlama cihazını yerleştirerek, makineyi daha kolay kullanılır hale getirdi.

İlk otomatik kızartma makinesi "Toastmaster" ise 1926’da geliştirildi. Ancak Otto Frederick Rohwedder’in 1929’da hazır dilimlenmiş ekmeği piyasaya sürmesiyle kızartma makinesi artık gerçekten çok popüler oldu.

1990’da ise Simon Hackett ile John Romkey, internet kanalıyla kontrol edilebilen "İnternet Toaster"ı geliştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24