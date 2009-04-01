Kızartma makinesi 100 yaşında

General Elektric’te çalışan teknisyen Frank Shailor’un patentini aldığı ekmek kızartma makinesi 100. yaşını kutluyor.



Ekmek kızartma makinesi 100. yaşını kutluyor. Makinenin patentini, 100 yıl önce General Electric’te çalışan teknisyen Frank Shailor almıştı.



Dilimlenmiş ekmek piyasaya çıkmadan 20 yıl önce geliştirilen D-12 kızartma makinesi, okyanusu geçip Avrupa’da kullanılmaya başlamadan önce ABD’de bir milyon satmıştı.

Daily Telegraph’ın haberine göre, ilk kızartma makinesinin elektrikli tellerinin üzerinde bir kaplama bulunmuyordu ve kullanıcı makinedeki ekmeği eliyle yerleştirip çevirmek zorundaydı.

Daha sonra 1919’da Charles Strite fırlatıcı yayları ve zamanlama cihazını yerleştirerek, makineyi daha kolay kullanılır hale getirdi.



İlk otomatik kızartma makinesi "Toastmaster" ise 1926’da geliştirildi. Ancak Otto Frederick Rohwedder’in 1929’da hazır dilimlenmiş ekmeği piyasaya sürmesiyle kızartma makinesi artık gerçekten çok popüler oldu.



1990’da ise Simon Hackett ile John Romkey, internet kanalıyla kontrol edilebilen "İnternet Toaster"ı geliştirdi.

