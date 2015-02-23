Kızamık salgınına karşı 'aşı zorunluluğu'



Berlin'de kızamık vakalarının sayısının 447'ye çıkmasının ardından hükümet kanadından politikacılar 'aşı zorunluluğu' getirilmesi önerisini ortaya attı. Hristiyan Demokrat Birlik'ten sağlık politikaları uzmanı Jens Spahn, 'Welt am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte, çocuk yuvaları ve okullarda aşı zorunluluğuna kafa yorulmasını istedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach de doktorların aşı konusunda uyarıda bulunmamasının sorumsuzluk olacağının altını çizdi ve küçük çocuklara aşı zorunluluğu getirilmesinin bir sonraki adım olabileceğini ifade etti.

Muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti ise aşı zorunluluğuna karşı çıkıyor. Yeşiller milletvekili Kordula Schulz-Asche, Saarbrücker Zeitung'a verdiği demeçte "İnsanları aşıya zorlamak, bu salgına verilecek doğru tepki değildir" dedi. Schulz-Asche, bunun yerine şeffaf olunması gerektiğini söyleyerek "İnsanlar aşının avantaj ve dezavantajları hakkında bilgilendirilmeli" dedi.