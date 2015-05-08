'Kızamık aşısı bebek ölümlerini azaltıyor'



Amerikan Bilim dergisi Science'da yayımlanan bir araştırmaya göre kızamık aşısı dolaylı olarak başka hastalıklara karşı da koruma sağlıyor.

Kızamık aşısı bundan yaklaşık 50 yıl önce uygulanmaya başlamıştı. Bu tarihten beri bebek ölümlerinde de bir azalma kaydedilmişti. Amerikan Princeton Üniversitesi araştırmacıları kızamık virüsünün bağışıklık sistemini uzun yıllar boyunca zayıflattığını ortaya koydu. Buna göre lenfositler gibi bağışıklık hücreleri kızamık virüsüne karşı koruma sağlamayı sürdürürken, atlatılan kızamık enfeksiyonunun ardından diğer bazı mikroplara karşı ise yeterli korumayı sağlayamıyor.

Araştırma ekibinden Michael Mina kızamık enfeksiyonunun ardından vücudun bağışıklık konusunda adeta bir çeşit hafıza kaybı yaşadığını ifade etti. Araştırmacılar şimdi bu etkinin ne kadar sürdüğünü araştırıyor. Bu bağlamda kızamık aşısının uygulanmaya başlamasının ardından İngiltere, Galler, Danimarka ve ABD'deki sağlık verileri inceleniyor.

Şimdiye kadar yapılan değerlendirmeler kızamık enfeksiyonunun ardından iki ila üç yıl boyunca başka enfeksiyonlar sonucu ölümler arasında sıkı bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Bu verilerden yola çıkarak araştırmacılar kızamık aşısının dolaylı olarak diğer hastalıklara karşı da bağışıklık sağladığını savunuyor.

Hafif ya da ağır seyredebiliyor

Hastanın öksürmesi veya hapşırması sonucu hava yoluyla bulaşan kızamık, yaklaşık 10 günlük bir kuluçka süresinin ardından grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Bunu kızamığa özgü deri döküntüleri izliyor. Normalde belirtiler bir ila bir buçuk hafta içerisinde kaybolurken, kızamığın ağır seyrettiği durumlarda akciğer enfeksiyonu, ishal ve en korkulan komplikasyon olan beyin iltihabı görülebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılına kadar kızamığın yeryüzünden tamamen silinmesini hedefliyor. Bunu için ise nüfusun yüzde 95'inin aşılanmasına ihtiyaç duyuluyor. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre bu bağlamda Almanya yıllardır yerinde sayıyor. Halen Almanya'da bölgesel olarak kızamık salgınları görülüyor.

Berlin'de Ekim 2014'ten bu yana yaklaşık bin 200 kızamık vakası ortaya çıktı. Yeni enfeksiyonların sayısı oldukça düşmüş olsa da, henüz salgının tamamen sona erdiğini söylemek mümkün değil. Hastaların dörtte birinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedilirken, bir çocuk kızamığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmişti.