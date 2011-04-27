-KIZ YURDUNDAKİ YANGINA HAPİS CEZASI SAKARYA (A.A) - 27.04.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kız yetiştirme yurdunda çıkan ve koruma altındaki iki kızın ölümüyle sonuçlanan yangına sebep oldukları iddiasıyla yargılanan iki kız ve iki sosyal hizmetler yöneticisi hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan yurt müdür vekili ve yurt annesi beraat etti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 6 sanık katılmadı. Yangında ölen Fatma Karaoğlu'nun ailesinin avukatı Musa Adıyaman, yurt yöneticilerinin yangın öncesindeki aşamada ciddi ihmalleri bulunduğunu öne sürdü. Adıyaman, yurt yöneticilerinin yangın sonrası kurtarma aşamasında da ihmalleri bulunduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Yangında ölen Mine Gün'ün ailesinin avukatı Erdinç Yıldırım da sanıkların olayda ağır ihmali olduğunu öne sürerek, ''Müvekkilimin ölen çocuğunun odasının kapısı kapalıdır, penceresi de kilitlidir. Ayrıca yangın merdiveni de kapısı kilitli olduğu için kullanılamamaktadır'' dedi. Yıldırım, ölen kızların zehirlenmesinin kapı ve pencerelerin kapalı olmasından kaynaklandığını savunarak, yurt görevlisi sanıkların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, olay tarihinde Sosyal Hizmetler İl Müdürü olan Ali İnan ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olan Ali Akkuzu'nun görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Yangını çıkardığı öne sürülen Saffet Karakullukçu ve Cansu Urhan'ın taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiğini kaydeden savcı, sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle cezalarında indirim yapılmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Yurt Müdür Vekili Seda Kuzgun ve Yurt Annesi Nazlı Nurşen Yapar'ın olayda kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Karakullukçu ve Urhan'a 3 yıl hapis cezası verdikten sonra küçük yaşta olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Urhan'ın cezasını 1 yıl 3 aya, Karakullukçu'nun cezasını ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi. Sanıklardan İnan ve Akkuzu'ya ihmal suretiyle görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanıkların cezasını iyi hal nedeniyle 2 ay 15 gün hapis cezasına indirdi. Sanıkların ceza süresi kadar denetim altında tutulmalarını kararlaştıran mahkeme, 4 sanığa verilen hapis cezalarını erteledi. Mahkeme, sanıklar Kuzgun ve Yapar'ın olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. -OLAY- Adapazarı'daki Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu'nun çatı katında 17 Mayıs 2009'da çıkan yangın sonucunda 17 yaşındaki Mine Gün ve 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu ölmüştü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saffet P. ve Cansu U. olayın ardından tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.