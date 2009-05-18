Kız yurdunda yangın dehşeti: 2 ölü

Yangında ölen ikiz kızın acılı öyküleri

Talihsiz Fatma'nın ailesi tepkili

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Ölü sayısı ikiye çıktı

Kimlikleri belirlendi

DHA’dan Zafer tokuş’un haberine göre; Adapazarı'ndaki Hızırtepe Mahalesi'nde bulunan 12- 18 yaş arasındaki 34 çocuğun kaldığı Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu'nun 3'üncü katındaki yatakhanede saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede yayılırken, bina bir anda duman içerisinde kaldı. Yurtta büyük panik yaşayan çocukların yardımına görevliler koştu. Çocuklar bina dışarısına çıkarılırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.Kısa sürede olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vücudunda yanıkları oluşan ve dumandan zehirlenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yeşim adındaki bir kız çocuğu burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Vali Hüseyin Atak ve Emniyet Müdürü Faruk Ünsal olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Yangın haberi üzerine İzmit'ten gelen Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Dr. İsmail Barış yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını bildirdi. Dr. Barış, ``Bir yavrumuzu kaybettik, 5 yaralımız da hastanede tedaviye alındı'' dedi.Söndürme çalışmalarının ardından binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı 3'üncü katın yatakhane kısmında kayıp olduğu belirtilen 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun cesediyle karşılaştı. İsmi açıklanmayan kız çocuğunun cesedi, otopsi için hastanaye kaldırıldı.Yeştirme yurdunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin isimleri belli oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin 17 yaşındaki Mine Gün ile yine aynı yaştaki Fatma Karaali olduğu belirtildi.Yurtta kalan diğer çocuklar, kent genelindeki Sosyal Hizmetler bünyesinde bulunan yurtlara yerleştirilirken, savcı da olay yerine gelerek inceleme başlattı.