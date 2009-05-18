Kız yurdunda yangın: 2 ölü

Adapazarı'ndaki Hızırtepe Mahalesi'nde bulunan 12- 18 yaş arasındaki 34 çocuğun kaldığı Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu'nun 3'üncü katındaki yatakhanede saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede yayılırken, bina bir anda duman içerisinde kaldı. Yurtta büyük panik yaşayan çocukların yardımına görevliler koştu. Çocuklar bina dışarısına çıkarılırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.Kısa sürede olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vücudunda yanıkları oluşan ve dumandan zehirlenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yeşim adındaki bir kız çocuğu burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Söndürme çalışmalarının ardından binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı 3'üncü katın yatakhane kısmında kayıp olduğu belirtilen 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun da cesediyle karşılaştı. İsmi açıklanmayan kız çocuğunun cesedi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.Vali Hüseyin Atak ve Emniyet Müdürü Faruk Ünsal olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.