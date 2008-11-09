Kız yurdunda namus baskını

Beşiktaş'taki bir kız yurdunda kalan öğrenciler kimliği bilinmeyen bir ihbarcı yüzünden sürekli sorgulanıyor



İstanbul Beşiktaş’taki özel bir kız yurdu aylardır Valilik ve Emniyet’e asılsız ihbarlarda bulunan kişinin kâbusunu yaşıyor. Akşam gazetesinden Eren Demir'in haberine göre utandıran olay şöyle gelişti: Kimliği belirsiz ihbarcı Valiliğe “Bu yurttaki kızlar hep hamile, yurda giren çıkan hiç belli değil, sarhoş olup sokakta naralar atıyorlar” şeklinde mail attı. Aynı ihbar defalarca 155 hattına da yapıldı.



Art arda gelen ihbarlar üzerine Valilik, Milli Eğitim’i harekete geçirdi. Polis de yurt hakkında inceleme başlattı. Önceki gün yurda önce bir ahlak polisi daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir görevli gelip iddiaları yerinde inceledi. Milli Eğitim görevlisi, rasgele seçilen 30 kız öğrenciye iddiaları sorup, ifadelerini aldı. Kızlara şu sorular yöneltildi:



1-Yurttaki kızlar hamile mi?



2- Öğrenciler içip içip sokaklarda naralar atıyor mu?



3- Yurda erkekler girip çıkıyor mu?



Üniversite öğrencisi kızlar sorular karşısında büyük şaşkınlık yaşayıp ifade dilekçelerini doldurdu.



Erkek bile yaklaşmaz



İfadesi alınan öğrenciler şunları söyledi: Kaldığımız yurt çok düzgün bir yer. Öyle olmasa ailemiz kalmamıza izin vermez. Akşam saat 23.00’ten sonra içeri girmek, yurtta içki içmek, yurda sarhoş gelmek yasaktır. En ufak geç kalma durumu aileye bildirilir. Bırakın erkek girmesini, yurdun önüne bile erkek arkadaşlarımız yaklaştırılmaz. Bu iddiaların bize sorulması bile çok mantıksız.



Biri uğraşıyor



Yaşanan olaylar en çok yurt sahibi Mehmet Yorgancılar’ı üzdü. Telefonla ulaştığımız Yorgancılar önce konuşmak istemedi, ardından ağzından şu isyan dolu sözler döküldü: “Biri bizimle uğraşıyor. Bu yapılan üçüncü ihbar. Kaymakamlığa, Emniyet’e gittim. Dedim ki ‘Yurdumu araştırın, asılsız iddiaların sahibini lütfen bulun. Onunla yasa önünde hesaplaşmak istiyorum.’ Milli Eğitim ve polis de haklı olarak ihbarı soruşturuyor”



Ben de bir kız babasıyım



Kendisinin de üniversite öğrencisi bir kızı olduğunu belirten yurt sahibi Mehmet Yorgancılar şunları söyledi: Yurdu kızımız üniversiteyi kazanıp İstanbul’a geldiğimiz için açtık. Yurtta kalan tüm kızlar bizim çocuğumuz. Yurt kayıtlarında kurallarımızı belirten dilekçe imzalatırız. Çünkü bu çocuklar velilerin bize emaneti. Biz onları gözümüzden sakınırken biri saçma sapan iddialar ortaya atıyor. Sanıyorum, Milli Eğitim görevlisi ve polis de bu iddialar karşısında şaşkın. Ama görevlerini yapıyorlar. Bırakın yurda erkek girmesini, beni ziyarete gelen arkadaşlarımı bile yurda almam. Kendi kızım bile yurda geldiği zaman onu öpmüyorum. O derece hassasız.



Bakanlıktan teşekkür



Milletvekilleri ve müsteşar çocuklarının da güvenli olduğu için yurtlarını tercih ettiği belirten yurt sahibi sözlerini şöyle tamamladı: Yaşanan bu olay beni resmen paranoyak yaptı. Aklım mantığım böyle bir şeyi almıyor. Yetkililerden tek isteğim bu asılsız iddiaları ortaya atan kişiyi bulmaları. Milli Eğitim soruşturması sonucu olayın savcılığa yansımayacağını düşünüyorum.



Veliler oldukça memnun



Asılsız ihbarlara maruz kalan yurttan ise şimdi ve daha önce çocukları kalan aileler oldukça memnun. Çocukları eğitim için şehir dışından İstanbul’a gelen aileler, bir karı koca tarafından işletilen yurdu, aile ortamı nedeniyle tercih ediyor. Yurt kuralları titizlikle uygulanıyor.



Disiplinsiz hareketlerde bulunan öğrencinin çıkışı hemen veriliyor. Geç gelen veya bir arkadaşında kalmak isteyen öğrencinin durumu ise anında velisine duyuruluyor.

