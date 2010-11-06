'Kız ve erkek öğrenciler beden derslerini ayrı yapsın'

T24 - 18. Milli Eğitim Şûrası'nda '2023 vizyonu’ başlığıyla toplam 220 tavsiye kararı alındı. Tavsiyeleri dinleyen şûra 'kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi derslerini ayrı yapmaları önerisini reddederken, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin anaokullarına kadar inmesini de kabul etti.



Eğitimde kadın yönetici oranının 2023’te yüzde 51’e çıkarılmasını kabul etmeyen şûra genel kurulu, erkek egemen yönetim yapısını sürdürecek. Yabancı dille eğitim kaldırılacak, velilerden katkı payı ve bağış alınmaya devam edilecek. cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Milli Eğitim Bakanlığı 18. Milli Eğitim Şûrası ile “Eğitimde 2023 vizyonu”nu belirledi. Buna göre, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm öğretim kurumlarına yayılıp zorunlu eğitim kesintili yapılacak ve zorunlu din dersinin yanına seçmeli din dersi getirilerek eğitim dinselleştirilecek.



Kızılcahamam’da 5 gün süren 18. Milli Eğitim Şûrası çalışmalarını tamamladı. “Eğitimde 2023 vizyonu” başlığıyla toplanan şûrada, 5 farklı komisyon çalışma yürüttü. Toplam 220 tavsiye kararı alınan şûrada zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Şûradan bazı notlar şöyle:



• Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri anaokullarına kadar inecek şekilde tüm öğretim kurumlarında verilecek. Veliler, çocuklarının zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yanında seçmeli olarak bir din dersi daha görmesini isteyebilecek.



• Zorunlu eğitim 1+4+4+4 biçiminde kesintili olarak 13 yıla çıkarılacak. Ancak kesintili olması nedeniyle, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla kapatılan imam hatip liselerinin ortaokul bölümlerinin yeniden açılması gündeme gelecek. Bu kararın yaşama geçirilmesi durumunda Kuran kurslarına gitme yaşı da düşürülecek.



• Şûra komisyonlarında kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi derslerini ayrı yapmaları, öğrencilere Allah bilinci verilmesi, temel değerlerin İslami terminolojiyle anlatılması gibi öneriler bile geldi, ancak bunlar kabul görmedi.



• Eğitim-Sen’in protesto ederek katılmadığı şûraya hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’in önergelerinin dışında genel olarak sendikaların istemleri kabul görmedi. Eğitim Bir-Sen’in verdiği önergelerin çoğu şûra üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilerek genel kuruldan geçti. Eğitim-İş’in din eğitiminin yaygınlaşmasını engelleyen ve kesintili 1+4+4+4 eğitim modelinin tartışılmasını talep eden önerileri reddedildi.



• Şûrada ortaöğretime geçiş sisteminde uzun vadede sınav uygulamasının kaldırılması öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yönlendirme yapılması benimsendi.



• Şûrada Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Zakir Elçiçek, anadilde eğitim verilmesiyle ilgili verdiği önerge genel kurulda kabul görmedi. Yabancı dille eğitim yapılmamasına ilişkin öneri ise kabul edildi.





Çubukçu: Işık tutacak



Şûra’nın kapanış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, alınan kararların eğitim politikalarını belirlemede rol oynayacağını belirterek “Kararlar yapılacak çalışmalara ışık tutacak” dedi.





