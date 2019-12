'Kız ve erkek çocuklarının ayrı okuması savunulabilir bir düşünce'

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, "Kız çocuklarının ayrı okulda, erkek çocukların ayrı okulda okuması uygulaması, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanmış bir proje" dedi.



Muş'a gelişinde havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çubukçu, bölgeye ikinci kez geldiği için mutlu olduğunu belirterek, Bitlis'te LYS'de kutlanması gereken bir başarı elde edildiğini ve gezisinin bu anlamda daha güzel olacağını söyledi. Çubukçu, bir gazetecinin, kız ve erkek çocuklarının ayrı okullarda okuması teklifini nasıl değerlendirdiğine dair soruyu şöyle yanıtladı:





"Türkan Saylan da bunu öneriyordu"



"Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. Çeşitli çalıştaylarda bu gündeme geldi. Bu konunun sürekli gündeme getirilmesi doğru değil. Bunu sürekli soruyorlar. Bu tür öneriler her zaman yapılıyor ve yapılmasından doğal da bir şey olamaz. Özelikle belli bölgelerde kız çocuklarının okullaşması açısından, ortaöğretimde ayrı olarak planlanması konusunda öneriler her zaman yapılıyordu. Türkan Saylan da bunu öneriyordu. O zaman ona tepki gösterilmiyordu. Milli Eğitim Bakanlığının benimsemiş olduğu ve yürürlüğe koyacağı bir politika olarak sunulması ve 'Milli Eğitim böyle düşünüyor' denmesi hatalı diyorum ama bu görüşün savunulabilir bir görüş olduğunu da ben söylüyorum."



Türkiye genelinde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 65 iken, bu bölgede yüzde 24 olduğuna işaret eden Çubukçu, şöyle devam etti:



"Şimdi siz bölgesel faktörleri tamamen gözardı ederek eğitimi planlayamazsınız. Ortaöğretim zorunlu eğitim değil. Zorunlu olmadığı için de zaten ailelerin tercihi bu yöndeyse bu tercihler doğrultusunda eğitimin planlanmasında veya böyle tedbirlerin, önerilerin yerine getirilmesinde, uygulanmasında ben bir sakınca görmüyorum. Bunun çağdaşlık veya çağdışılık bir ayrım çerçevesinde değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum."



Çubukçu, uygulamanın dünyanın bazı yerlerinde bulunduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Kız çocuklarının ayrı okulda, erkek çocukların ayrı okulda okuması uygulaması cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanmış bir proje. Dünyanın her yerinde uygulanan bir proje, devam eden ve yapılagelen bir proje. Burada bu meseleyi çağdaşlık ve çağdışılık, haremlik, selamlık değerlendirmek, her şeyden önce eğitimin planlanması açısından bilimsel değil, doğru bir yaklaşım değil. Ben buna prensipte karşı olmadığımı açıkça ifade etmek istiyorum. Bu önerinin de bu kadar mesele yapılacak bir yönünün olduğunu düşünmüyorum."



Milli Eğitim Bakanı Çubukçu ve beraberindekiler daha sonra karayoluyla Bitlis'e hareket etti.