'Kız olursa Pınar, erkek olursa Yağmur'

Okan Bayülgen’den, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Şirin Ediger’in hamileliğiyle ilgili esprili açıklamalar...



Bayülgen, “Bu aralar gazetelerde çok fazla haberim çıkıyor. Sanki Pınar Altuğ’la birlikte doğuracakmışım gibi geliyor bana. Zaten bebeğim kız olursa ismini Pınar Altuğ, erkek olursa Yağmur Atacan koymak istiyorum” diye konuştu.



Bir süredir diline doladığı Çağla Şıkel-Alişan ikilisine de gönderme yapan ünlü şovmen, Çağla’nın program sırasında aşermesine değinerek, “Ben de aşerdim bugün. Sabah programında aşerdim. Alişan ile sunduğumuz sabah programı yok mu? Orada aşeriyorum. Alişan da bana yemek yediriyor” dedi.

