T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız öğrencilerin gösterisinin yarıda kesilmesine büyük tepki (2)

CHP'Lİ ATICI'DAN TEPKİ CHPi Mersin Milletvekili Prof

25 Nisan 2018 18:32

CHP\'Lİ ATICI\'DAN TEPKİ
CHPi Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutlayan çocukların etkinliklerinin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle engellenmesine tepki göstererek, hükümet temsilcilerine \"9 yaşındaki çocukları bile bir cinsel obje olarak gören bu sapkın zihniyete hesap soracak mısınız? diye sordu.
Kazanlı İlkokulu\'ndaki öğrencilerin gösterilerinin engellenmesini TBMM gündemine taşıyan CHP\'li Atıcı, burada yaptığı konuşmada, \"İlkokul 3\'üncü sınıf çocukları bir müzik etkinliği düzenlemişti; etkinlik başladı, çocuklar sahneye çıktı. Müzik başladı, çocuklar dans etmeye başladı. Ancak karanlık bir zihniyet müziği durdurdu, çocukları sahneden indirdi. Gerekçe, 9 yaşındaki kız çocuklarının kıyafetlerinin uygun olmamasıydı. Şimdi, siz Bakan olarak bu gerici zihniyete hesap soracak mısınız? 9 yaşındaki çocukları bile bir cinsel obje olarak gören bu sapkın zihniyete hesap soracak mısınız, yoksa sayın Bakan siz de suç ortağı mı olacaksınız?\" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP ATICI TEPKİ CHPi Mersin Milletvekili Prof Dr Aytuğ AtıcıNisan Ulusal EgemenlikBayramıKazanlıTBMMCHP AtıcıMüzikAncakGerekçeBakanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24