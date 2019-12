Kız öğrencilerin azmi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı çeşitli köylerden lise eğitimlerini sürdürmek için ilçeye gelen 34 kız, Kaymakamlığın yardımlarıyla tuttukları evlerde kalıyor.



Karakoçan Kaymakamı Cengiz Ünsal, yaptığı açıklamada, köylerden lise eğitimi almak için ilçeye gelen 34 kızın kalacak yer konusunda sıkıntı yaşamaları üzerine hemen harekete geçtiklerini söyledi.



Kız öğrencileri, ilçe merkezinde kiraladıkları 7 eve yerleştirdiklerini belirten Ünsal, şöyle konuştu:



"Bu kızlara gerek ev kiraları gerekse gıda ve kırtasiye konularında yardımda bulunduk. Ayrıca ailelerine de destek olduk. Bizim onlardan beklediğimiz tek şey başarı. Hepsinin gözleri zaten ışıl ışıl parlıyor. Okumak istiyorlar bu kızlarımız. Biz de devletimizin bize verdiği imkanlar ölçüsünde bu kızlarımıza her türlü yardımı yapıyoruz. Bu faaliyetlerimiz sürecek. Bunlar arasında lise sona giden 3 kızımızı da ayrıca dershaneye gönderiyoruz."



Kızların, barınma sorununun çözülmemesi halinde, ailelerinin de ekonomik durumu nedeniyle okuyabilmelerinin zor olduğunu anlatan Ünsal, şunları kaydetti:



"Kızlarımızda da müthiş bir okuma azmi var. Beni ziyarete geldiklerinde ’Sizin yaptığınızı ailemiz bize yapamadı’ deyip ağlayanlar oldu. Ben de gözyaşlarımı tutamadım. Onların okuma azmine her türlü desteği vereceğiz. Bu kızlarımızın geldiği köyler uzak köyler. Bu nedenle ağır kış koşullarında bu öğrencilerin köylerine gidip gelmeleri mümkün değil. Ancak bu şekilde eğitimlerini sürdürebilirler." Ünsal, üniversiteye girme hakkı kazanan genç kızlara da yine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Kız öğrenciler evlerinde mutlu



Kiralanan evlerde kalan Karakoçan Lisesi 2. sınıf öğrencisi Dilan Ayhan Kümbet köyünden geldiğini, 4 kardeş olduklarını ve ailesinde sadece kendisinin okuduğunu söyledi. Lise eğitimini bu şekilde sürdürebileceğini düşünmediğini ifade eden Ayhan, "Evde 6 kız kalıyoruz. Bu şartlar bize göre çok güzel. Okuyabiliyoruz. Ders çalışabiliyoruz" dedi.



Anadolu Lisesi öğrencisi olan 7 kardeşin en büyüğü Zozan Arslan da her zaman lise eğitimi almayı düşündüğünü, kafasında hiçbir zaman aksi bir düşüncenin oluşmadığını bildirdi.



Geçen yıl YİBO’da kalırken zorluk çektiğini, ancak daha sonra Kaymakamlığın yardımlarıyla ilçe merkezindeki evlerde oturarak, lise eğitimi alan diğer kızlarla kalmaya başladığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"İlk geldiğimizde nerede kalacağımıza dair bir bilgi yoktu. Babam akraba evinde kalabileceğimi söyledi. Ben hiçbir zaman bunu istemezdim. İyi ki de olmamış öyle bir şey. Çünkü olsaydı eminim derslerdeki başarım şimdiki kadar iyi olmazdı. İnsan akraba evlerinde hiçbir zaman rahat etmez diye düşünüyorum. Bu yüzden çok büyük bir nimet bu ev."



Anadolu Lisesi öğrencisi Yaprak Bozgül ise 28 kilometre uzaktaki Bazlama köyünde yaşadığını, her zaman lise eğitimi almak istediğini, ancak kalacak yer sorunu olduğunu ifade etti.



Ortaokuldayken 3 yıl akraba evinde kaldığını anlatan Bozgül, "Akraba evinde kalmak hiç güzel değil. Akraban ama orada okuma ihtimalin daha az oluyor. Şu anda kaldığımız ev, akraba evinden daha iyi. En azından kimse bize bir şey demiyor" diye konuştu.



Okumak için evden kaçan kızlar



Öte yandan, Tunceli’nin bir köyündeki 2 kız kardeşin de okumak için ilçede ev kiralanan arkadaşlarının yanına kaçtığı bildirildi. Kaymakam Ünsal, ilçeye bağlı köylerde oturan kız öğrenciler için yaptıkları çalışmayı, komşuları olan Tunceli’ye bağlı Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyündeki 2 kız kardeşin de duyarak, burada okumak istediklerini belirtti.



Bunun üzerine 2 kız kardeşin ailelerine lise eğitimi görmek istediklerini söylediklerini, ancak ailelerinin ekonomik durumları nedeniyle rıza göstermediklerini bildiren Ünsal, bunun üzerine yaklaşık 2 ay önce kız kardeşlerin evlerinden kaçtıklarını anlattı.



Kaymakam Ünsal, şunları kaydetti:



"Bir gün İlçe Emniyet Müdürümüz geldi. ’2 kız kardeş kayıp, aileleri geldi. Buraya kaçmış olma ihtimallerinin bulunduğunu söylüyorlar. Çünkü komşu köylerde kalan kızlardan, geçen yıl YİBO’da okuyan arkadaşları varmış’ dedi. Bunun üzerine evlerimizdeki kızlarımıza sordurduk. Bu kızların, bizim öğrencilerimizin yanına geldiklerini ve okumak istediklerini söylediklerini öğrendik. Bunun üzerine 2 kız kardeşin ailesini buraya çağırdık. Ailelerine her türlü masrafı karşılayacağımızı, kızları okutmak istediğimizi ve kendilerinin de kızlarının okuma şartlarını görebileceklerini söyledik. Bunun üzerine aile, rıza gösterdi. Hemen kızlarımızın kayıtlarını yaptırdık. Onlar da eğitimlerine bizim kız öğrencilerimizle birlikte devam ediyor."