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Kız öğrenci eşarp ile okulun tuvaletinde intihara kalkıştı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 17 yaşındaki kız öğrenci, okulun tuvaletinde kendini eşarp ile asarak intihar girişiminde bulundu

11 Aralık 2017 14:08

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 17 yaşındaki kız öğrenci, okulun tuvaletinde kendini eşarp ile asarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, Çorum’un Yavruturna Mahallesi’nde bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddialara göre, A.S.D., derse girmeyip okulun tuvaletine giderek yanında bulunan eşarbı boynuna geçirip intihara kalkıştı. Öğretmenler tarafından tuvalette asılı halde  bulunan A.S.D, son anda kurtarılarak bir odaya alındı. Ardından 112 acil servis ekiplerine haber verildi.  Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık görevlileri  kız öğrenciye ilk müdahaleyi okulda yaptı. Ambulansa alınan genç kız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste  ilk müdahalesi yapılan kız öğrenci yoğun bakım ünitesine alındı. Polis olayın yaşandığı okulda inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

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