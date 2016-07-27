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Kız Kulesi’nde yangın paniği!
Sahile gelen itfaiye ekipleri botlar ve portatif yangın söndürme cihazlarıyla birlikte botlara binip kuleye geçti
Üsküdar açıklarında bulunan Kız Kulesi'nde yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri tekne ile buraya geçti.
Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Kız Kulesi'ne ulaşan ekipler, buradaki restoranın mutfak bölümünde elektrik kontağından çıkan küçük çaptaki yangın nedeniyle içeriyi duman kapladığını belirledi.
İtfaiye yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunurken dumanın tahliyesi için çalışma başlattı.
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