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Kız Kulesi'nde pankartlı eylem

Kız Kulesi'nde "Ölü hırsız AKP'yi mezara gömeceğiz" pankartı açan iki kişi gözaltına alındı.

28 Ocak 2016 16:28

"Birleşik Devrimci Parti" üyesi oldukları belirtilen biri kadın iki kişi, Cizre ve Silopi'deki olayları protesto ettiklerini söylerek Kız Kulesi'ndeki restorona çıkarak eylem yaptı.

Radikal'de yer alan haberde; slogan atan eylemciler, Cizre ve Silopi'deki olayları protesto ettiklerini söyleyerek yanlarında getirdikleri ve "Ölü hırsızı AKP'yi mezara gömeceğiz" yazılı pankartı kuleden sarkıttı. Eylemcilere önce kuledeki güvenlik görevlileri daha sonra da deniz polisi ve güvenlik büro ekipleri Kız Kulesi'ne çıkarak müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan eylemciler, tekneyle sahile getirelerek polis merkezine götürüldü.

 

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