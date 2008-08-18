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Kız kıza evleniyorlar

Ünlü televizyon yıldızı ve aktris sevgilisi evleneceklerini açıkladı. Eşcinsel çift nişan yüzüklerini de basına gösterdi

18 Ağustos 2008 03:00



AMERİKAN televizyonlarının beğeniyle izlenen programı 'Ellen DeGeneres Show'un yaratıcısı Ellen DeGeneres ve sevgilisi ünlü aktris Portia de Rossi, evleneceklerini açıkladı.

İlişkilerini ilk günden beri gizlemeyen çift, nişan yüzüklerini de ilk kez gösterdi. California eyaletinin eşcinsel evliliklere izin vermesiyle evlenme kararı alan çift, kısa zamanda dünyaevine girecek.

Düğün tarihi ve yeri ile ilgili bir açıklama yapmayan iki sevgili, 'Bu mutlu günümüzde ailelerimiz de bizi yalnız bırakmayacak. Hepsi düğünümüzde olacak' diye konuştu.

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