Kız kardeşini öldüren Timuroğlu, firarda olduğu 72 günde haraç istedi, mekan kurşunladı!

İstanbul Ataşehir’de 28 Şubat’ta kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren ve tam 72 gündür firarda olan Erhan Timuroğlu’nun, geçen hafta bir iş adamının evi ile işyerini kurşunladığı ortaya çıktı. Timuroğlu’nun bir grupla, iş adamına giderek 200 bin lira haraç istediği, ret yanıtı alınca da saldırdığı öğrenildi.

İstanbul Ataşehir’de 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki evinde ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından tabancayla öldürüldü. Mayıs 2016’da Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşılan, o dönem tam 8 yıl hapis yatan Timuroğlu, cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Haraç alamayınca kurşunladı

Habertürk gazetesinden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 72 gündür firari olan kardeş katili Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için özel ekip oluşturdu. Timuroğlu’nu arama çalışmaları sürerken bir hafta önce Ataşehir Küçükbakkalköy’de M.İ. isimli iş adamına ait oto galerisi akşam saatlerinde kurşunlandı.

Ertesi gün, aynı iş adamının evine kurşun sıkıldı. 2 saldırının ardından M.İ., polise ifade verdi. Saldırı anlarını gösteren kamera kayıtları ve M.İ.’nin ifadeleri üzerine olayın faillerinden birinin Erhan Timuroğlu olduğu ortaya çıktı.

Savcılıkta ve poliste ifade veren M.İ., kurşunlanma olayından önce, daha önceden tanıdığı Cüneyt A.’nın, yanında Emre E., Murat E. ve basında haberleri çıkan Erhan Timuroğlu’nu işyerine getirdiğini söyledi.

Cüneyt A.’nın silahını masaya koyarak kendisinden 200 bin lira haraç istediğini ileri süren iş adamı, "Ben de ona 'Kimseye haraç vermedim, vermem' dedim. Cüneyt de bana 'Keleşle tarayacağım, el bombası atacağım' dedi" diye ifade verdi.

Daha sonra katil zanlısı Timuroğlu’nun konuşup kendisini tehdit ettiğini söyleyen M.İ., "Timuroğlu, Bekir Teker’i kastederek ‘Bir daha onunla görüşmeyeceksin. Ben artık başına bela oldum. Benden korkun. Evlerinizi kurşunlayacağım, yakacağım’ diye tehditlerde bulundu. Sonra Cüneyt’e dönerek; ‘Sana 10 tane Kalaşnikof vereceğim hepsini öldür’ dedi. Verdiğim çay bardağını bana doğru fırlattı. Tek başıma olduğum için korktum, bir şey diyemedim” dedi.

Kurşunlanma olayından 15 dakika sonra zanlılardan Cüneyt A.’nın babasını telefonla arayarak tehdit ettiğini ifade eden M.İ., şunları söyledi:

“2 olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Tedirgin haldeyiz. Ateş ettikten sonra arayıp ‘Sizi bitireceğim. Çocuklarını öldüreceğim’ diye tehdit ettiler. O sırada babamın yanındaydım ben de konuşmasına şahit oldum.”

İş adamının şikâyeti üzerine Cinayet Bürosu ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşyeri ve ev kurşunlama olayına karıştığı iddiasıyla aranan Cüneyt A.’nın yağma suçundan sabıkası olduğu belirlendi.