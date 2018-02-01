Kız kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesinde, eşini istemedikleri iddiasıyla ailesiyle tartıştığı sırada kız kardeşi Funda Çelik\'i (18) av tüfeği ile öldüren Metin Çelik (24) tutuklandı.

Olay, dün Selim ilçesinde İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Metin Çelik, eşi Sevda Çelik\'i evde istemeyen, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşleriyle tartışmaya başladı. Tartışmasın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Çelik, rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Metin Çelik\'in kız kardeşi Funda Çelik\'e isabet etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Funda Çelik, kaldırıldığı Selim İlçe Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle aile sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alınan Metin Çelik ile eşi Sevda Çelik bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Sevda Çelik adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Funda Çelik\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Genç kızın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası Selim ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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