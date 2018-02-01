T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde, eşini istemedikleri iddiasıyla ailesiyle tartıştığı sırada kız kardeşi Funda Çelik'i (18) av tüfeği ile öldüren Metin Çelik (24) tutuklandı

01 Şubat 2018 17:50

KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesinde, eşini istemedikleri iddiasıyla ailesiyle tartıştığı sırada kız kardeşi Funda Çelik\'i (18) av tüfeği ile öldüren Metin Çelik (24) tutuklandı.
Olay, dün Selim ilçesinde İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Metin Çelik, eşi Sevda Çelik\'i evde istemeyen, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşleriyle tartışmaya başladı. Tartışmasın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Çelik, rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Metin Çelik\'in kız kardeşi Funda Çelik\'e isabet etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Funda Çelik, kaldırıldığı Selim İlçe Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle aile sinir krizi geçirdi.
Gözaltına alınan Metin Çelik ile eşi Sevda Çelik bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Sevda Çelik adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Funda Çelik\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Genç kızın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası Selim ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARS DHA KARS SelimFundaMetinOlaySelimCaddesiSevdaTartışmasınAvGöğsüneDevlet HastanesiAcıGözaltınaErzurum Adli Tıp KurumuGençFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24