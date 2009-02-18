Kız kaçırırken radara yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sevdiği kızı kaçıran kişi aşırı hız yapınca radara yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Gebeş mevkisinde hız kontrolü yapan trafik ekipleri hız limitini aşan Mehmet Ç'nin kullandığı 34 DJ 7046 plakalı otomobili durdurdu.



Otomobilde bulunan Mehmet Ç, Mustafa K. (27) ve Öznur B'nin (18) durumundan şüphelenen trafik polisleri, Mustafa K'nin lise öğrencisi Öznur B'yi kaçırdığını belirledi.



Trafik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri Mehmet Ç, Mustafa K ve Öznur B'yi karakola götürdü.



Akyazı Lisesinde öğrenci olduğu öğrenilen Öznur B'nin, ifadesinde Mustafa K'yi sevdiğini ve anlaşarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

