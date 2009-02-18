T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kız kaçırırken radara yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sevdiği kızı kaçıran kişi aşırı hız yapınca radara yakalandı.

18 Şubat 2009 02:00

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sevdiği kızı kaçıran kişi aşırı hız yapınca radara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Gebeş mevkisinde hız kontrolü yapan trafik ekipleri hız limitini aşan Mehmet Ç'nin kullandığı 34 DJ 7046 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan Mehmet Ç, Mustafa K. (27) ve Öznur B'nin (18) durumundan şüphelenen trafik polisleri, Mustafa K'nin lise öğrencisi Öznur B'yi kaçırdığını belirledi.

Trafik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri Mehmet Ç, Mustafa K ve Öznur B'yi karakola götürdü.

Akyazı Lisesinde öğrenci olduğu öğrenilen Öznur B'nin, ifadesinde Mustafa K'yi sevdiğini ve anlaşarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24