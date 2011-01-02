-KIZ İSTEMEYE GİDERKEN KAZA: 23 YARALI ALACAKAYA (A.A) - 02.01.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden Elazığ'ın Alacakaya ilçesine kız istemeye gelen aile ve akrabalarını taşıyan midibüsün kuru dere yatağına devrilmesi sonucu 5'i ağır 23 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ergani'nin Şölen beldesinden Alacakaya'nın Çataklı köyüne kız istemek üzere gelen Şahin ailesi ve akrabalarını taşıyan belde belediyesine ait Mehmet Polat'ın (41) kullandığı 21 EU 552 plakalı midibüs, Çataklı köyü girişinde virajı alamayarak kuru dere yatağına yuvarlandı. Köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılan 5'i ağır 23 yaralı, ambulans ve özel araçlarla önce Alacakaya Toplum Sağlığı Merkezi'ne ardından Elazığ ve Ergani'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.