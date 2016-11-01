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Eğitim

"Kız erkek yan yana oturamaz" talimatı veren müdür açığa alındı

"Müdür bey, müfettişlerin raporu doğrultusunda açığa alınmıştır"

01 Kasım 2016 21:03

Mersin'de geçen cuma günü yaptığı toplantıda kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturtulmaması talimatı verdiği öne sürülen İleri Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aygül açığa alındı.

Habertürk’ten Beycan Üçkardeş’in haberine göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine hayata geçirilmeden iptal edilen uygulamayı gündeme getiren okul müdürü Hasan Hüseyin Aygül hakkında inceleme başlatılmıştı. Valilik emri ile başlatılan incelemede Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişlerin raporları sonucu Aygül açığa alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Daha önce de ifade ettiğim şekilde, devletin bu konudaki yönetmelikleri açıktır. Buna rağmen kimse şahsi düşüncesini dikte edemez. Ayrıca okulda uygulamaya yönelik bir tavır da olmamıştır. Müdür bey, müfettişlerin raporu doğrultusunda açığa alınmıştır" dedi.

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