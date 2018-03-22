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Kız çocukları, Göbeklitepe'de ot topluyor

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'daki, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıllara dayanan Göbeklitepe'de, yaşları 9-14 arasında değişen kız çocukları, büyükbaş hayvanlarını doyurmak için 'tarihin sıfır noktası'

22 Mart 2018 17:51

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'daki, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve geçmişi 12 bin yıllara dayanan Göbeklitepe\'de, yaşları 9-14 arasında değişen kız çocukları, büyükbaş hayvanlarını doyurmak için \'tarihin sıfır noktası\' olarak bilinen alanda ot topluyor.
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi yakınlarındaki, Neolitik Çağ’a ait Göbeklitepe’ye, her gün çevredeki mahalle sakinlerinin kız çocukları, ot toplamak için tapınağın yolunu tutuyor. Yaşları 9- 14 arasında değişen kız çocukları, okul dönüşlerinde mahallede buluşup yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe\'ye yaya olarak ot toplamaya gidiyor. Yanlarında çuval taşıyan çocuklar, Göbeklitepe\'nin yakınlarında bulunan tarlalarda saatlerce topladıkları taze otları, çuvala doldurup evlerinin yolunu tutuyorlar. Tarihin sıfır noktasında ot toplamaya giden çocuklarının anıtsal tapınağın bulunduğu alana girmemeleri için özel güvenlik görevlileri bir süre çocuklara eşlik ederek, kazı bölgesinden uzaklaştırıyor.
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