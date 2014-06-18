'Kız çocukları erkeklere göre daha az masraflı'

Amerikan anket enstitüsü Harris Poll'un yaptığı kamuoyu yoklamasına göre 2 bin kişinin katılımıyla yapılan yoklamada, kızların maddi yönden erkeklerden daha erken bağımsız oldukları, hatta yaşlı ebeveynlerine maddi yardım konusunda rahatlıkla fayda sağladıkları görüldü.

Ankete göre, genç erkeklerden yüzde 41'i ebeveynlerinden hala maddi yardım aldıklarını söylerken, genç kızların yüzde 31'i yardım aldığını belirtti. ABD'de genç kızların yaşlı anne ve babalarıyla daha çok ilgilendikleri de ortaya çıktı. Genç kızların yüzde 60'ı ebeveynleriyle ilgilenirken, erkeklerin sadece yüzde 30'u bunu yaptığını söyledi.