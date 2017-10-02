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Kız arkadaşlarına şantaj ve cinsel istismarda 3 liseliye ceza

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de aynı lisede sınıf arkadaşına şantaj ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinden ikisi 2’şer yıl 9’ar ay, diğeri ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu

02 Ekim 2017 16:43

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de aynı lisede sınıf arkadaşına şantaj ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinden ikisi 2’şer yıl 9’ar ay, diğeri ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme cezayı erteledi.
Olay geçen yıl 10 Kasım’da Kocasinan İlçesinde bir lisede meydana geldi. İddiaya göre sınıf arkadaşları B.Ş.’yi (15) üst sınıftan biri ile okul dışında öpüşürken gören ve kameraya çeken yaşları 15 olan M.Ş., O.K. ve M.Y. bu görüntüyüailesine göstermekle tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. Olayın okul yönetimi tarafından duyulmasının ardından açılan soruşturmada  3 öğrenci gözaltına alındı.
3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuksuz yargılan üç lise öğrencisi ve videosunu çektikleri mağdur kız öğrenci ile şikayetçi annesi hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık lise öğrencileri, video çekmediklerini belirterek tahliyelerini talep etti. Şikayetçi olan B.Ş ve annesi N.Ş. öğrencilerin cezalandırılmasını istedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti videoyu çeken ve istismarda bulunan M.Ş.’ye 3 yıl 9 ay, O.K. ve M.Y.’ye de 2’şer yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, cezalarda hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

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