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Yaşam

Kız arkadaşıyla buluşabilmek için 'canlı bomba' ihbarında bulundu

Gözaltına alınan Y. K., kız arkadaşının dışarı çıkabilmesi için bomba ihbarı yaptığını itiraf etti

15 Aralık 2015 21:58

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir genç, dışarda buluşmak istediği kız arkadaşının çalıştığı AVM'de "canlı bomba" bulunduğu yönünde asılsız ihbarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, 155 Polis İmdat hattına Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde canlı bomba dolaştığı yönünde yapılan ihbar üzerine söz konusu yere giden polis ekipleri, ihbarın gerçek olmadığını belirledi.

Polis, yaptığı araştırma sonucunda ulaştığı ihbarcı Y.K'nın, alışveriş merkezindeki bir iş yerinde çalışan kız arkadaşıyla dışarda buluşmak için asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan Y.K, yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

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