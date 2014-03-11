Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan ampute atlet mahkemede kustu!

Ampute atlet Oscar Pistorius'un, sevgilisini kasıtlı olarak öldürmekle suçlandığı dava sürüyor. İkinci haftaya girilen davada bu kez Reeva Steenkamp’ın otopsi raporları mahkemeye kanıt olarak sunuldu. Pistorius, kız arkadaşının ölümüyle ilgili detaylar açıklanırken dayanamayarak kustu.

Davanın 6. gününde bu kez otopsi uzmanı Gert Saayman kürsüye çıktı ve sunduğu raporda Reeva Steenkamp'ın üç farklı yerinden vurulduğunu doğruladı. Duruşmanın hakimi otopsi raporlarının detaylı anlatıldığı bölümlerde canlı yayın yapılmasına izin vermedi. Ancak ampute atletin, kanıtların sunulduğu sırada gözyaşlarına boğulduğu ve bu yüzden duruşmaya birkaç kez ara verildiği belirtildi.



Pistorius ayrıca, kız arkadaşının ölümüyle ilgili detaylar açıklanırken istifra etti. Gert Saayman, isabet eden üç kurşundan ikisinin Steenkamp'ın kan kaybından ölmesine sebep olduğunu ifade etti..

27 yaşındaki ampute atlet Oscar Pistorius, sevgilisi Reeva Steenkamp'ı soyguncu sanarak yanlışlıkla vurduğunu savunuyor.

