T24 LogoT24 Logo
Spor

Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan ampute atlet mahkemede kustu!

Oscar Pistorius'un, sevgilisi Reeva Steenkamp'ı kasıtlı olarak öldürmekle suçlandığı davada 6. gün geride kaldı

11 Mart 2014 10:47

Ampute atlet Oscar Pistorius'un, sevgilisini kasıtlı olarak öldürmekle suçlandığı dava sürüyor. İkinci haftaya girilen davada bu kez Reeva Steenkamp’ın otopsi raporları mahkemeye kanıt olarak sunuldu. Pistorius, kız arkadaşının ölümüyle ilgili detaylar açıklanırken dayanamayarak kustu.

Davanın 6. gününde bu kez otopsi uzmanı Gert Saayman kürsüye çıktı ve sunduğu raporda Reeva Steenkamp'ın üç farklı yerinden vurulduğunu doğruladı. Duruşmanın hakimi otopsi raporlarının detaylı anlatıldığı bölümlerde canlı yayın yapılmasına izin vermedi. Ancak ampute atletin, kanıtların sunulduğu sırada gözyaşlarına boğulduğu ve bu yüzden duruşmaya birkaç kez ara verildiği belirtildi.

Pistorius ayrıca, kız arkadaşının ölümüyle ilgili detaylar açıklanırken istifra etti. Gert Saayman, isabet eden üç kurşundan ikisinin Steenkamp'ın kan kaybından ölmesine sebep olduğunu ifade etti..

27 yaşındaki ampute atlet Oscar Pistorius, sevgilisi Reeva Steenkamp'ı soyguncu sanarak yanlışlıkla vurduğunu savunuyor.
 

ETİKETLER

oscar pistoriusmahkemekustukız arkadaşıdavaotopsi raporlarıampute atlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24