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Kız arkadaşını intihara sürüklediği iddia edilen gence gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak ağır yaralanan 15 yaşındaki G

27 Ekim 2017 15:33

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 6\'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak ağır yaralanan 15 yaşındaki G.G.\'nin sevgilisi, 20 yaşındaki İbrahim Can Y., genç kızı intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, geçen 25 Ekim\'de merkez Yüreğir İlçesi, Dadaloğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.G., bir apartmanın 6\'ncı katındaki evlerinin penceresinden kendisini attı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan genç kız, götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kızın babası Ramazan G.\'nin ifadesini aldı. Baba, aynı mahallede oturan İbrahim Can Y. ile kızının sevgili olduğunu, defalarca uyarmasına rağmen ayrılmadıklarını, kızının bu yüzden intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan İbrahim Can Y. ise ifadesinde kız arkadaşıyla olay günü buluştuklarını, ayrılmak istediğini, bunun üzerine G.G.\'nin \'Benden ayrılırsan intihar ederim\" dediğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Can Y.\'nin sorgusu sürüyor.

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