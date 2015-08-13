Kız arkadaşını arabayla ezerek öldürdüğü iddia edilen alkollü sürücü 'zarar verme kastı' olmadığını söyledi

Kız arkadaşının üzerinden arabayla geçerek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Şahin K., aksi yöndeki tanıklıkları ve suçlamaları reddetti. Hüsne Aslan'ın öümüne sebep olduğu iddia edilen Şahin K., "Bırakın zarar vermeyi bir başkası zarar vermiş olsa, ya da başlarına bir şey gelmiş olsa onları hastaneye ilk ben götürürdüm" dedi.

DHA'nın haberine göre, 19 Şubat gecesi Hüsne Aslan ile tartışan Ş.K.'ın, Aslan otomobilden inmeye çalıştığı sırada gaza bastığı iddia edildi. Dengesini kaybederek yola Hüsne Aslan, otomobilin sağ arka tekerleğinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaçan Şahin K., evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görgü tanığı: Kadın inmek istediği sırada araç hareket etti ve 7- 8 metre kadar sürüklendi

’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Şahin K., Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Hüsne Aslan’ın ağabeyi Deniz Aslan ve tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada, olayın meydana geldiği Tonguç Caddesi’nde esnaflık yapan 19 yaşındaki Bülent Vural tanık olarak dinlendi. Olay sırasında lokantada yemek yediğini belirten Vural, şunları anlattı:

"Şahin K.’nın kullandığı otomobil kenara yanaştı. Araçta alkollü olduğunu tahmin ettiğim 2 kadın vardı. Arka koltukta oturan indi, önde oturan da inmeye çalışıyordu. İnen kadın şoföre, ’Ablamı bırakır mısın’ diye bağırıyordu. Önde oturan kadın ve şoför arasında 4- 5 dakika kadar bağrışma sürdü. Kadın inmek istediği sırada araç hareket etti ve 7- 8 metre kadar sürüklendi. Sürekli çığlık atıyordu. Hareket halindeki aracın kapısı park halindeki bir araca çarpınca kapıya tutunan kadın, iki araç arasına sıkışmamak için tahminimce kapıyı bıraktı ve yola düştü. Sonra da aracın sağ arka tekerleği başının üzerinden geçti. O sırada ’küt’ diye bir ses duydum. Araç çok hızlı patinaj yaparak kalkış yaptı. Herhangi bir duraksama olmadı."

Sanık: Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum

Tutuklu sanık Şahin K. ise tanığın ifadesini kabul etmediğini söyledi. Kız arkadaşına ve ablasına asla zarar vermek istemediğini belirten Şahin K. şöyle konuştu:

"Bırakın zarar vermeyi bir başkası zarar vermiş olsa, ya da başlarına bir şey gelmiş olsa onları hastaneye ilk ben götürürdüm. Ancak olay anında Hüsne’nin çığlıklarını duymadım. İddia edildiği gibi Hüsne’nin bir ayağı araçta, bir ayağı dışarda değildi. İki ayağı da dışardaydı. Kendisi araçtaki malzemeleri benim üzerime atıyordu. Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Şahin K. hakkında Hüsne Aslan’ın öldüğü gece alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Antalya 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde de ayrı bir dava açıldı. Bu davanın Hüsne Aslan’ın ölümüyle ilgili açılan davayla birleştirilmesi önerisine muvafakat veren mahkeme, sanığın tahliye talebini kabul etmedi. Duruşma, erteledi.