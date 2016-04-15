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Dünya

Kız arkadaşına tecavüzü Periscope'tan canlı yayınladı!

Tecavüzü yayınlayan 18 yaşındaki kadın 40 yıla kadar hapis cezası alabilir

15 Nisan 2016 10:55

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Marina Alexeevna Lonina adındaki 18 yaşındaki Amerikalı kadın, arkadaşının tecavüz görüntülerini Periscope üzerinden canlı yayınlamakla suçlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, savcının suçlamasına konu olan olaylar ise şu şekilde gelişiyor: Hakkında soruşturma açılan Lonina isimli şüpheli ile 17 yaşındaki bir kız arkadaşı 27 Şubat tarihinde dışarı çıkıyor.

Gecenin erken saatlerinde 29 yaşındaki Raymond Boyd Gates adlı kişiyle tanışan ikilinin daha sonra beraber vakit geçirdiği dikkat çekiyor. Yine aynı gece ise Marina Alexeevna Lonina adlı kadın Periscope hesabından davaya konu olan görüntüleri canlıolarak paylaşıyor.

Periscope'ta yayın sırasındaki takipçilerinden sadece biri harekete geçiyor ve durumu polise bildiriyor.

Görüntüleri canlı yayınladığı söylenen kadın ve tecavüzü gerçekleştirdiği iddia edilen Boyd Gates hakkında farklı suçlamalarla dava açılmış durumda. İkili için tecavüz, çocuk kaçırma, tecavüze teşvik etme gibi suçlamalarla karşı karşıya ve 40 yıla kadar hapis cezası alabilir. 

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