Kız arkadaşına laf atanları yaraladı

Muğla'da, üniversite öğrencisi Halil İbrahim Garip, birlikte yürüyüşe çıktığı kız arkadaşına laf attıklarını ileri sürdüğü kendisi gibi öğrenci olan 3 kişiyi çakıyla yaraladı.



Olay, 2000 Derneği Parkı'nda, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Halil İbrahim Garip, kız arkadaşıyla yürüyüşe çıktı. 2000 Derneği Parkı'na geldiklerinde, iddiaya göre yanlarına yaklaşan Muğla Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Mustafa Kaynar) (21), Ferhat Akın (21) ve Erdem Sezer (21), Halil İbrahim Garip'in mini etekli olduğu ileri sürülen kız arkadaşına laf attı. Bunun üzerine Halil İbrahim Garip, kız arkadaşına laf atan 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Garip, 3 kişiyi cebinden çıkardığı çakıyla omuz, kalça ve kollarından yaraladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 genç tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Olayın ardından kız arkadaşıyla birlikte kaçan Halil İbrahim Garip, polis tarafından otogarda yakalandı. Hamdibey Polis Merkezi'ne götürülen Halil İbrahim Garip'in sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

