"Kız arkadaşı sevmediği için" 3 yaşındaki oğlunu öldürdü!

ABD'nin New Jersey eyaletinde 23 yaşındaki bir adam, çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki kız arkadaşı 'sevmediği' için 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

David 'D.J.' Creato Jr.'ın, cinayet suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmadan birkaç hafta önce suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Independent'ın haberine göre savcılar, Creato'nun Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki Julia Stensky adlı kız arkadaşı çocuğu istemediği ve velayetinden vazgeçmesini talep ettiği için Brendan'ı öldürdüğünü söyledi.

Creato, baba olmasından ötürü Stensky'nin rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda sık sık kavga ettiklerini dile getirdi.

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Kız arkadaşına yönelik henüz bir suçlama yok

​Savcıların, Creato için 10 yıl hapis cezası talebinde bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Creato'nun kız arkadaşı Stensky herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.

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“Çorapları temizdi, evden çıkıp yürümüş olamaz”

Creato, Ekim 2015'te 911'i arayarak oğlunun evden çıktığını ve kaybolduğunu bildirmişti.

Olay yerine gelen ekipler, 3 yaşındaki Brendan'ın cansız bedenini, evin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir derede bulmuştu.

Fakat yapılan incelemeler sonucu çocuğun gördüğü şiddet üzerine hayatını kaybettiği tespit edilirken, ölüm sebebinin tam nedeni anlaşılamamıştı.

Öte yandan savcılar, kurbanın çoraplarının temiz olduğunu ve bunun, ‘evden çıktığı' iddiasını çürüttüğünü belirtmişti.

“Kutsal bir ruh onu dereye doğru çağırmış olabilir”

Camden Bölge Savcılığı ofisinden dedektiflerin talebi üzerine Brendan'ın annesi Samantha Denoto, oğullarına ne olduğuna dair Creato ile yaptığı görüşmeleri gizlice kayda almıştı.

Bu kayıtlara göre Creato'nun, eğer kaçırıldıysa, çocuğun evden çıkıp dereye doğru yürümesinin pek mümkün olmadığını söylediği kaydedilmişti.

Creato en sonunda ise parkın ‘kutsal' olduğunu ve belki bir ‘enerji' veya ‘ruh'un Brendan'ı dereye doğru çekmiş olabileceğini iddia ediyor.

Ayrıca 2015 yılında Brendan'ın 20 yaşındaki teyzesi de cinayetle ilgili ifade vermişti.