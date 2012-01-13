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Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı hakkında açıklamalarda bulundu.Bozdağ, "Önemli olan, bu önemin değişik vesilelerle her yıl bir defa da olsa kutlanması, dile getirilmesi değerlendirilmesidir. Bunun yerinin önemli olduğu kanısında değilim. Önemli olan bunu kutlamaktır, önemli olan bunu değerlendirmektir. Bunun yerine önem atfedenler işin esasının kıymetini görmeyenlerdir. Kıymetli olan statlar değil 19 Mayıs'tır. Değişiklik yok. Şekile takılıp kalırsak Türkiye özü hep kaybeder" şeklinde konuştu.