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Politika

'Kıymetli olan statlar değil 19 Mayıs'tır'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 19 Mayıs'ın artık statlarda kutlanmayacak olmasıyla ilgili...

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 19 Mayıs'ın artık statlarda kutlanmayacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Önemli olan bunu kutlamaktır. Kıymetli olan statlar değil 19 Mayıs'tır. Şekle takılıp kalınmamalı" dedi. 




Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Önemli olan, bu önemin değişik vesilelerle her yıl bir defa da olsa kutlanması, dile getirilmesi değerlendirilmesidir. Bunun yerinin önemli olduğu kanısında değilim. Önemli olan bunu kutlamaktır, önemli olan bunu değerlendirmektir. Bunun yerine önem atfedenler işin esasının kıymetini görmeyenlerdir. Kıymetli olan statlar değil 19 Mayıs'tır. Değişiklik yok. Şekile takılıp kalırsak Türkiye özü hep kaybeder" şeklinde konuştu.


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