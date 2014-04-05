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'Kıymet Teyze Parkı'nda mahalle pikniği

Park olarak kullanılan arsaya inşaat kazısı için gelen kepçenin önüne oturan Kıymet Teyze'yle gündeme gelen arazide, mahalle sakinleri piknik yaptı

05 Nisan 2014 18:26

Edirne’de park olarak kullanılan arsaya inşaat kazısı için gelen kepçenin önüne oturan 75 yaşındaki Kıymet Peker’in direnişiyle gündeme gelen ve İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulduğu arazide mahalle sakinleri piknik yaptı. Parkın simgesi haline gelen Kıymet Peker, ağabeyinin rahatsızlığı için Bursa’da oluğu için katılamadığı pikniğe, aynı yaştaki komşuları ve mahalle sakinlerinin yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı.

Engin Özmen ve Ali Can Zeray'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Edirne 1'nci Murat Mahallesi’nde yıllardan bu yana park ve çocukların oyun alanı olarak kullanılan arsaya, hafta başında inşaat yapmak için getirilen kepçenin önüne geçen Kıymet Peker çalışmaya engel oldu. Hemen ardından iki mahallelinin başvurusu üzerine Edirne İdare Mahkemesi de belediyenin imar planı değişikliği yönündeki Belediye Meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahalle halkı park ve çocuk oyun alanı olarak bırakılmasını istediği arsada bugün piknik yaptı.

 

Parkın 'kıymetli' teyzeleri

 

 

Parkın direniş simgesi 75 yaşındaki Kıymet Peker ağabeyinin rahatsızlanması üzerine Bursa’ya gitti. Kıymet Peker pikniğe katılamazken, apartman ve mahalle komşusu aynı yaştaki kadınlar piknik alanına gelerek inşaat yapılmaması için destek verdi. Çevre esnaflarda ücretsiz olarak yiyecek ve çay servisi yaptı. Elinde şezlong sandalyeyle parka gelen 77 yaşındaki Nevin Uçan, Kıymet Peker’in apartman komşusu olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kıymet hanım benim komşum. İlk gün eşim rahatsız ve ona bakmak zorunda olduğum için parka birlikte inemedik. Biz buranın halkın ve çocukların kalmasını istiyoruz. Bu yeşil alanımıza karışmasınlar yoksa bizi önlerinde bulurlar. Bugün burada piknik yapacağız. Gençlerimizi düşünüyoruz. Bugün Kıymet hanımın nöbetini ben aldım, onu ben temsil ediyorum. Mücadele sonuna kadar devam edecek. Burasını bize çocuklara çok görmesinler. Gençlere bıraksınlar, bizde gençliğimizi onlarla burada yaşayalım. Onlar eğlenince bizde eğleniyoruz. Ben karşı apartmanda oturuyorum. Parka akşamları bile çocuklar gelir, eğlenir. Onların bir rahatsızlığı yok bize. Bu mahallede Kıymet hanımlar çoktur, hepimiz Kıymet’iz."

 

'Siyasi hiç bir amacı yok'

 

 

Piknik yapmak için geldiğini anlatan 52 yaşındaki Ayşe Abaş ise yeşil alanların korunmasını istediğini bildirirken şöyle konuştu:

"Tüm Edirne’deki yeşil alanların korunması için mücadele ediyoruz. Yapılaşmanın kötü olduğunu görüyoruz, yeşil alanların yok edilmesi bizi çok üzüyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Kıymet teyzeye destek veriyorum, buraya onlara destek vermek için geldim. Aynı mahallede değiliz ama yeşil alanların kurtarılması için geldik."

Mahalle sakinlerinden Süleyman Sır ise, piknik için gelenlerin siyasi bir amacı olmadığını anlatırken, "Parkın eski haline getirilmesinin hukuki mücadelesini veriyorum. Bugün buradaki amacımız yeşili korumak, birlik beraberlik ve dayanışmamızı göstermektir. Burada hiçbir siyasi düşüncemiz, duruşumuz, ticari bir duruşumuz yok. Sadece yeşilin, ağacın yanındayız” diye konuştu.

 

Gitar eşliğinde eğlendiler

 

 

Parka piknik yapmak için gelenler çimlerin üzerine halılar sererek getirdikleri yiyecekleri çevredekilerle paylaştı. Çocuklar parkta oynarken, büyükler açık havada piknik yapmanın keyfini yaşadı. Etkinlik pikniğe katılan üniversite öğrencilerinin gitar eşliğinde söylediği şarkılarla sürdü.

 

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