-KIYIYA PARALEL BOĞAZ SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A) -04.04.2011 - İstanbul'da boğaza paralel sahil yolu trafiğinin hafifletilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından başlatılan kıyıya paralel boğaz sefer saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz ulaşımının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yılbaşından bu yana uygulamaya konulan kıyıya paralel boğaz seferleri, 6 Nisan Çarşamba gününden itibaren yeni sefer saatleriyle hizmet verecek. 6 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifeye göre; Sarıyer'den Kabataş'a 07.30 ve 17.30, Kabataş'tan Sarıyer'e 14.15 ve 18.50, Beykoz'dan Üsküdar'a 07.30 ve 17.00, Üsküdar'dan Beykoz'a 08.45 ve 18.30 saatlerinde yolcu motorlarıyla seferler yapılacak. Yapılan düzenlemeyle boğazın her iki kıyısında kara trafiğine alternatif oluşturan paralel seferlere yeni duraklar eklenecek. Buna göre Beykoz-Üsküdar hattında, Paşabahçe ve Anadoluhisarı iskeleleri yeni uğrak noktaları olurken, Kabataş'tan Sarıyer'e düzenlenen 18.50 seferinde de yolcu motorları Ortaköy iskelesine uğrayacak. Her iki yakada da yaklaşık 30 kilometrelik kıyıya paralel güzergahın denizden rahatlatıldığı seferler hafta içi her gün gerçekleştirilecek. 6 Nisan'dan itibaren geçerli olacak kıyıya paralel boğaz seferlerinin yeni tarifesi şöyle: SARIYER-KABATAŞ HATTI İskeleler - Gidiş - Dönüş Sarıyer 07.30 17.30 İstinye 07.55 17.55 Beşiktaş 08.30 18.30 Kabataş 08.35 18.35 Kabataş 14.15 18.50 Beşiktaş 14.25 19.00 Ortaköy ---- 19.10 İstinye 15.00 19.45 Sarıyer 15.20 20.05 BEYKOZ-ÜSKÜDAR HATTI İskeleler - Gidiş - Dönüş Beykoz 07.30 17.00 Paşabahçe 07.45 17.15 Kanlıca 08.00 ---- A.Hisarı 08.10 17.40 Üsküdar 08.35 18.05 Üsküdar 08.45 18.30 A.Hisarı 09.10 18.55 Kanlıca ---- 19.05 Paşabahçe 09.35 19.20 Beykoz 09.50 19.35